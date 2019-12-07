Haberler » Güncel » 500 kişilik Suriyeli grup Akçakale Gümrük Kapısı'ndan ülkesine geri döndü - Haber

500 kişilik Suriyeli grup Akçakale Gümrük Kapısı'ndan ülkesine geri döndü

Suriye' Telabyad'da yaşayan, ancak terör örgütü PKK/YPG zulmünden kaçıp Cerablus kentine yerleşen 500 kişilik Suriyeli grup, Akçakale Gümrük kapısından ülkelerine döndü.

07.12.2019 20:15 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:15500 kişilik Suriyeli grup Akçakale Gümrük Kapısı'ndan ülkesine geri döndü
' Telabyad'da yaşayan, ancak terör örgütü PKK/YPG zulmünden kaçıp Cerablus kentine yerleşen 500 kişilik Suriyeli grup, Gümrük kapısından ülkelerine döndü.
Suriye'nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte çoğu Suriye Cerablus kentinde yaşayan Telabyadlılar, Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan kontrolü bir şekilde Türkiye'ye girdi. Yaklaşık 48 araçtan oluşan konvoy ile Akçakale'ye gelen yaklaşık 500 kişilik Suriyeli grup, Akçakale Gümrük kapısından geçerek, yeniden ülkelerine giriş yaptı. Evlerine dönmelerini klakson çalarak kutlayan Suriyeliler, sevinç gösterilerinde bulundu.
Suriyeli ailelerin konvoyunda bulunan kamyon ve minibüslerde bir çok ev eşyalarının da yüklü olduğu görüldü.
(Mehmet Dikeç/İHA)

Akçakale, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:50 TEM'de tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli hayatını kaybetti - Haber
20:48 AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına atanan Ekrem Başaran görevine başladı - Haber
20:48 Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Haber
20:48 Özbekistan'da 92 mahkum affedildi - Haber
20:45 Denizli'deki cinayetlerin altından cinsel istismar çıktı - Haber
20:13 Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş - Haber
19:34 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki - Haber
18:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
7.12.2019 21:00:52