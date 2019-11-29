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500 lira için kuzenini vuran şüpheli, 24 saat geçmeden yakalandı

Bursa'da kendisinden 500 TL borç alan ve ödemeyen kuzenini yol ortasında iki bacağından silahla vurarak olay yerinden kaçan şüpheli, olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakalandı.

29.11.2019 17:51 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:56500 lira için kuzenini vuran şüpheli, 24 saat geçmeden yakalandı
'da kendisinden 500 TL borç alan ve ödemeyen kuzenini yol ortasında iki bacağından silahla vurarak olay yerinden kaçan şüpheli, olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakalandı. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Altıparmak caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Ç. (40), kendisinden 500 TL borç alan kuzeni Erol Ç. (38) ile gece saatlerinde bir meyhanede buluştu. Kadir Ç, amcasının oğlundan verdiği parayı geri istedi. Erol Ç. durumunun olmadığını, aldığı parayı ödeyemeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen münakaşa kavgaya dönüşünce, parasını alamayan Kadir Ç, belinden çıkardığı silah ile kuzenini iki bacağından vurarak olay yerinde kaçtı. Erol Ç.'yi kanlar içerisinde gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erol Ç.'yi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

24 saat geçmeden yakalandı

Kuzeni Erol Ç.'yi iki bacağından vurarak olay yerinden kaçan Kadir Ç.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kadir Ç.'nin yakınlarıyla görüşerek nerde olabileceği hakkında bilgi alan ekipler, olayın üzerinden 24 saat geçmeden Kadir Ç.'yi yakalayarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada iki bacağından vurularak hastaneye kaldırılan Erol Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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