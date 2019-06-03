500 metre uzunluğunda 6 bölmeli mağara ele geçirildi

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'a "Pençe Harekatı"Milli ATAK taarruz helikopterlerinin hedefleribaşarıyla vurması500 metre uzunluğundaki mağaradan detaylarMağarada ele geçirilen yaşam malzemelerinden detaylar HAKURK - Irak
kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca Milli ATAK taarruz helikopterlerimiz gece harekatında tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirilmiştir.
Kaynak: AA
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