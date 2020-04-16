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500 metrelik viyadükten atladı, hayatını kaybetti

KAYSERİ'de Mustafa A. (27), 500 metre yükseklikteki viyadükten atlayarak yaşamına son verdi.

16.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:43
500 metrelik viyadükten atladı, hayatını kaybetti

KAYSERİ'de Mustafa A. (27), 500 metre yükseklikteki viyadükten atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, sabah Talas ilçesini Malatya karayoluna bağlayan Derevenk Viyadüğü'nde meydana geldi. Elektronik malzeme tamirciliği yapan Mustafa A, annesi ve eşine "Ben hastaneye gidiyorum" diyerek çıktı. Mustafa A., 38 ZA 502 plakalı hafif ticari aracı ile viyadük üzerinde durdu. Mustafa A, viyadük korkuluklarına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Kayaklıklara düşen Mustafa A., hayatını kaybetti. Mustafa A.'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Oğlunun ölüm haberi üzerine gelen anne Ayşe A., gözyaşlarına boğuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Malatya, Talas, Sabah, Güncel
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