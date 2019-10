500 milyar dolarlık mücevher pazarı İstanbul'da toplanıyor

Mücevher dünyasının G20'si orak kabul edilen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) bu yıl 8'incisini düzenleyeceği Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansını ilk kez İstanbul 'da gerçekleştiriyor.Toplam 35 ülkenin yer alacağı konferansla 500 milyar dolar değerindeki mücevher pazarının İstanbul'da bir araya geleceğini vurgulayan Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, "Mücevher ihracatımızı artırmak için hedef pazarlardaki alıcılarla hem ülkelerinde bir araya geliyor hem de kendilerini ülkemizde ağırlıyoruz. Ancak bu yetmez, özellikle dünya mücevherinde söz sahibi tüm ülkelerle 'Dahilde İşleme' ve 'Hariçte İşleme' rejimlerini uyguluyor olmamız gerekiyor. Ticaret savaşlarında koz olarak kullanılan 'Swift' probleminden de hep dile getirdiğimiz gibi altınla ticareti serbest kılarak kurtulabiliriz. Sektörün önündeki bu engelleri aşabilirsek gelecek yıl 6 milyar dolar ihracata imza atarız" dedi.Mücevher İhracatçıları Birliği, Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteğiyle 8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı'nı 9-12 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da ilk kez düzenlemeye hazırlanıyor. Aralarında Brunei, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Tayland ve Vietnam gibi ülkelerden oluşan Güneydoğu Asya ülkeleri olmak üzere toplamda 35 ülkenin katılacağı 8. ASEAN Konferansı öncesinde Mustafa Kamar, mücevher pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi."Dokuz ayda 3 milyar 170 milyon 971 bin dolar ihracata imza attık"Türkiye'nin geçen sene gerçekleştirdiği 4,4 milyar dolarlık mücevher ihracatına, belirledikleri agresif strateji sayesinde ulaştıklarının altını çizen Mustafa Kamar, "Sektörümüz dış pazarlardaki başarısıyla ülke ekonomisi adına ne derece stratejik bir sektör olduğunu kanıtlarken, hükümetimizle olan eş güdüm sayesinde de iç piyasamızın da rahat bir nefes almasını sağladık. 2019 yılının başından bu yana sektörümüz için en önemli merkezler olan Suudi Arabistan'dan Las Vegas'a, Vicenza'dan Hong Kong'a, Miami'den Moskova'ya ayak basmadığımız bölge kalmadı. Bu ziyaretlere ek olarak mart ayında dünyanın beş büyük mücevher fuarından biri olan İstanbul Mücevher Fuarı'nda 1500 satın alma yöneticisiyle bir araya geldik. Tüm bu faaliyetlerle 9 ayda toplam 3 milyar 170 milyon 971 bin dolar ihracata imza atmış olduk" şeklinde konuştu.Kamar, geçen 9 ayda en çok ihracatı 972,8 milyon dolarla İngiltere'ye yaptıklarını, İngiltere'yi 426,8 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 243,8 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri'nin takip ettiğini belirtti. Kamar, "Yılın son çeyreğinde Orta Doğu ve Afrikalı alıcılarla bir araya gelmek için Dubai'de olacağız. Hedef pazarlara yönelik faaliyetlerimizle gelecek 1 yılda 6 milyar dolar, 2023 yılında da 12 milyar dolar ihracat hedefliyoruz" şeklinde konuştu."500 milyar dolarlık mücevher pazarını İstanbul'da bir araya getirdik"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hedefleri ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın desteğiyle "Mücevherin G20'si" olarak tanımlanan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) bu yıl 8'incisi düzenlenen Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı'nı ilk kez İstanbul'da düzenliyor olmaktan büyük bir gurur duyduklarını dile getiren Kamar, toplam 35 ülkenin katılacağı konferansın, 500 milyar dolarlık mücevher pazarını İstanbul'da buluşturacağını belirtti."Amacımız, ASEAN ülkelerine ihracatımızı artırmak"Türkiye'nin sahip olduğu üretim hacmi, işçilik kalitesi ve güçlü tasarım kabiliyeti sayesinde Hindistan, Çin, ABD ve Rusya ile beraber en büyük beş pazardan biri konumunda yer alıyor. Hindistan ve Çin ile birlikte en büyük üç üreticiden biri olan Türkiye'nin, üretimden en çok ihracat yapan İtalya ile birlikte ilk iki sırayı paylaştığını belirten Kamar, "Mücevherde söz sahibi ya da büyük üretici olarak addedilen tüm ülkeler, dünyanın doğusunda yer alıyor. Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşan ve yaklaşık 650 milyon kişinin yaşadığı ASEAN ülkeleri 9,9 milyar dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştirirken 4,1 milyar dolarlık mücevher ithalatına imza atıyorlar. Oysa bizim ülke olarak bu pazara olan ihracatımız yalnızca 45 milyon dolar. Diğer bir deyişle ASEAN ülkeleriyle mücevher ihracatında gideceğimiz çok uzun bir yol var. Bu pazardaki payımızı artırmaya gayret ediyoruz, bu anlamda ASEAN Zirvesi'nin İstanbul'da yapılması ticaretin gelişmesi açısında çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı."Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme rejimleri her ülke ile uygulanmalı"Başta ASEAN ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin dünyaya olan mücevher ihracatını artırabilmenin yolunun "Dahilde İşleme" ve "Hariçte İşleme" rejimlerinin tüm ülkelerle uygulanması olduğunun altını çizen Kamar; "Bugün için Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme rejimleri, ASEAN ülkelerinden yalnızca Endonezya, Tayland ve Hong Kong'la aramızda geçerli. Diğer ASEAN ülkeleriyle de bu işlem rejimlerinin uygulanması için gerekli yapısal düzenlenmelerin yapılması gerekiyor" diye konuştu."Ticarette para yerine altın kullanabilirsek yeni rekorlara imza atarız""Ticaret savaşlarındaki en büyük koz 'Swift' problemi, ihracatımızı artırmak adına büyük bir problem" diyen Kamar, "Böylesi bir dönemde para yerine geçen altın, ticaretteki ana araçlardan biri olmalı" dedi.Kamar, sözlerine şöyle devam etti:"Altınla ticarette yol alabilirsek her birimiz yalnızca işçilikten vergi ödeyerek çok daha uygun fiyatlara mücevher üretebilir iç ve dış pazarlarda koşar adım ilerleyebiliriz. Dolayısıyla Türk mücevhercisinin ihracat yolunda önündeki engelleri kaldırabilirsek her yıl rekorlara imza atarız.""800'den fazla firma, İstanbul Mücevher Fuarı'na katılacak"Bu yıl 10 - 13 Ekim tarihleri arasında kapılarını açacak olan dünyanın beşinci büyük mücevher fuarı niteliğini taşı 49. İstanbul Mücevher Fuarı'nın 120'den fazla ülkeden 800'ün üzerinde firma ve marka ile bir araya getireceğini dile getiren Kamar, "Fuarın, gelecek yıl için belirlediğimiz 6 milyar dolarlık ihracat hedefine büyük bir katkı yapacağına inanıyoruz" diyerek sözlerini bitirdi. - İSTANBUL