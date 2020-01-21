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500 Suriyeli, Tel Abyad'a döndü

BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine 500 Suriyeli döndü.

21.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:36500 Suriyeli, Tel Abyad'a döndü

BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan 'nin Tel Abyad kentine 500 Suriyeli döndü.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad, 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı. Teröristlerden arındırılan kentin güvenli hale gelmesinin ardından terör örgütü işgali sırasında göç etmek zorunda kalan Suriyeliler de dönüş yapmaya başladı.

Bugün de Cerablus'ta yaşayan 500 Suriyeli kendilerini taşıyan otobüslerin oluşturduğu konvoyla Akçakale'ye geldi. Suriyeliler işlemlerin ardından kısa süre önce yeniden hizmet vermeye başlayan Akçakale Sınır Kapısı'ndan geçiş yapıp, Tel Abyad'a döndü.

SMO komutanlarından İskender Abu Muhammed, "Beş yıl önce Rakka ve Cerablus'a gitmek zorunda kaldık. Çok şükür bu günleri de gördük" dedi.



Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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