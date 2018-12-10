500 Yıllık Kültür Mirası Bu Sergide

Geleneksel Türk gölge oyununa 20 binden fazla tasvir, dev perdede 1 metre boyundaki figürler gibi birçok yenilik katan Suat Veral, sanatını Kağıthanelilere sergiledi.

Seyrantepe Kültür Merkezi'nde, Geleneksel Türk Gölge Oyunu Ustası Suat Veral'ın eserlerinden oluşan 'Dev Gölgeler Tasvir Sergisi, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın katıldığı bir programla açıldı. 14 Aralık'a kadar gezilebilecek sergide Osmanlı kültür ve medeniyet dairesi içinde yeni bir form kazanan ve geleneksel sanatları arasında yer alan gölge oyununun beş asırlık birikimi sunuluyor. Sergide, geleneksel Türk gölge oyunu ustası Suat Veral'in Karagöz ve Hacivat'ın yanı sıra gölge oyununun diğer figür tasvirleri yer alıyor.

Bu toprakların değerlerinin yeni nesillere aktarılması için çalıştıklarını ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; ''Çocuklarımız farklı kültürlerin yer aldığı yabancı çizgi filmlerle büyüyor. Hayali kahramanları rol model alıyor. Halbuki Anadolu tarihten bugüne gerçek kahramanlar, bilgeler, örnek insanlar yetiştirmiş bir coğrafyadır. Hacivat ve Karagöz de bu coğrafyanın gerçek figürlerinden. Çocuklarımıza kendi öz değerlerimizi öğretmeliyiz.'' diye konuştu.

Sanatçı Veral ise, açılıştaki konuşmasında, "Geleneksel sanatımızda gölge oyununda küçükten büyüğüne kadar 50'ye yakın tasviri sergiliyoruz. Bunlar benim 40 yıla yakın süredir icra ettiğim çalışmalar. Türkiye'de böyle bir çalışma maalesef yok. Hepsi titizlikle yaptığım çalışmalar. Çocuklarımızı da bu kültüre yakınlaştırmayı ve gelecek nesillere taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Sergi açılışının ardından Seyrantepe Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Karagöz Şenlikte" isimli gölge oyununu Belediye Başkanı Fazlı Kılıç çocuklarla birlikte izledi.