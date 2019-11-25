500 yıllık sır beyaz perdede açığa çıkacak!

'ADANIŞ' AKSİYON SAHNELERİYLE TÜRK SİNEMA TARİHİNE GEÇECEK

FFP Media'nın sahibi Şenel İlhan'ın yapımcılığını üstlendiği film, İstanbul'un fethinden sonra yarısı soylu Julius Ailesi'nde, yarısı ise gizemli 'Adanmıs¸'larda kalan efsanevi haritanın etrafında şekillenen soluk kesici bir aksiyon filmi!

İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, Turgay Tanülkü, Cenk Kangöz, Can Nergis, Ercüment Fidan ve Dilek Serbest gibi yıldız isimleri kadrosunda buluşturan 'Adanış: Kutsal Kavga', filminde binin üzerinde figüran görev yaptı. İstanbul sokaklarının tozunu atan aksiyon sahneleriyle sinemaseverleri mest edecek projede İsmail Filiz ve Baki İlhan'ın dövüş sahnelerindeki ustalık performansı ise Türk sinemasında yeni ufuklar açmaya aday.

ADANIŞ: KUTSAL KAVGA

Yapım: FFP MEDIA

Yapımcı: Şenel İlhan

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Baki İlhan

Görüntü Yönetmeni: Ersin Gök

Oyuncular: İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, Turgay Tanülkü, Cenk Kangöz, Can Nergis, Ercüment Fidan, Dilek Serbest, Edip Saner, Hakan Eksen, Anıl Yıldız, Ali Emrah Doğan, Aras Özdoyran, Mara Çimen, Esra Akbaş, Suat Köroğlu

Tür: Aksiyon/ Dram