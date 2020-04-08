Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

500 yıllık tarihi mekanda maske üretiliyor

Osmanlı Sadrazamı Koca Sinan Paşa tarafından 1573-1582 yılları arasında Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaptırılan tarihi Sinanpaşa Medresesinde, Yeni nesil girişimcilik merkezi projesi kapsamında maske üretiliyorBursa Yenişehir Belediyesinin tarihi Sinanpaşa Külliyesinde ve evlerde...

08.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:22
500 yıllık tarihi mekanda maske üretiliyor
Osmanlı Sadrazamı Koca Sinan Paşa tarafından 1573-1582 yılları arasında Bursa 'nın Yenişehir ilçesinde yaptırılan tarihi Sinanpaşa Medresesinde, Yeni nesil girişimcilik merkezi projesi kapsamında maske üretiliyor

Bursa Yenişehir Belediyesinin tarihi Sinanpaşa Külliyesinde ve evlerde vatandaşların ürettiği maskeler pazarlar ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, " Tarihi Sinan Paşa Külliyesinde, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile birlikte gerçekleştirdiğimiz, Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi'nde, girişim ve yenilikçilik alanlarında fikirleri olanlar, bu fikirlerini hayata geçirme olanağı buluyorlar. Sinanpaşa külliyesinde, bu zor günlerde halkımızın kullanımı için bu tarihi mekanda maske üretiyoruz. Halk eğitimde eğitim alan vatandaşlarımızda hiçbir ücret almadan evlerinde maske üretiyorlar. Şuana kadar 25 bin adet maske üretimi gerçekleştirdik. Bunları pazarlarda, toplu taşıma araçlarında hiçbir ücret almadan haftalar öncesinden dağıtmaya başladık" diye konuştu.

Bu önemli projenin ilçemizde hayata geçmesinde büyük emekleri olan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim'e ekibine teşekkür eden Başkan Aydın, "Özellikle bir teşekkürde evlerinde hiçbir ücret almadan maske üreten hemşehrilerime etmek istiyorum. Bunun yanı sıra korona virüsü tedbirleri kapsamında ilçemizin her yerinde dezenfekte ve sokak ve cadde yıkama çalışmalarımız ile toplu taşıma araçlarının ilaçlanması devam ediyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sinan Paşa, Sinanpaşa, Yenişehir, Bursa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››500 yıllık tarihi mekanda maske üretiliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam Haberler
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İstanbul’un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz Haberler
İstanbul'un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Haberler
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
3 arkadaşını ’Eşimle ilişkiye girdiler’ diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haberler
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık ’yüksek ateş’ değil Haberler
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Albayrak’tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Haberler
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
BM’nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi? Haberler
BM'nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi?

Son Dakika Güncel Haberleri

10:36: Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara hapse varan cezalar verilebilir - Haber 10:36: Renault MAİS'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağış - Haber 10:36: Ordu'da kaçak üretilen maske ve dezenfektana el konuldu - Haber 10:35: IEA Başkanı Birol petrol fiyatları için G20'yi devreye girmeye çağırdı (2) - Haber 10:35: Koronavirüs'ü yenen belediye başkanı: Evde kalalım - Haber 10:10: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi - Haber 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber 09:34: Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum - Haber 09:11: Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü - Haber 08:48: Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı - Haber