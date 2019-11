Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ülkemizde ilk defa 505 kilometrelik güzergahta akıllı ulaşım altyapısını tamamladık" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 2020 merkezi Yönetim bütçe ve 2018 kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Sunum öncesi CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygün ve İstanbul milletvekili Ali Şeker, Tekirdağ Çorlu'da ve Ankara meydana gelen tren kazalarını hatırlattı. AK Parti İzmir milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP milletvekillerinin her gün aynı şeyi yaptıklarını belirterek, tepki gösterdi. Bakan Turhan, 2003 yılından itibaren bakanlık olarak ulaştırma ve haberleşme alanında 757,2 milyar TL yatırım yaptıklarını hatırlatarak, "Yatırım harcamalarında yüzde 62'lik payı ile Karayolu birinci sırada. Yatırımların daha hızlı tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulabilmesi, bizim için son derece önemli. Yatırımlar gerçekleştirilirken alternatif finansman kaynaklarını da kullanıyoruz. Bunun için özel sektörün dinamizmini de harekete geçirdik. Bu şekilde toplam 198,5 milyar TL'lik Kamu Özel İşbirliği projesini başlattık. Söz konusu yatırımların yüzde 77'si tamamlandı. Yapımı devam eden KÖİ projeleri ile birlikte 45,5 milyar TL'lik daha yatırımı ülkemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.KARAYOLLARITurhan şöyle konuştu:"2003 yılında 6 bin 101 km bölünmüş yolumuz vardı. Buna 21 bin 22 km ilave ederek toplam 27 bin 123 km'ye çıkardık. Böylece; trafik güvenliğini arttırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdük, taşıt işletme giderlerinde tasarruf sağladık, seyahat konforunu arttırdık, süresini kısalttık, ortalama hız 40 km idi. Şimdi 88 km'ye çıktı.Trafik akışının yoğunlaştığı Doğu-Batı koridorlarının yüzde 90'ını ve Kuzey-Güney koridorlarının da yüzde 86'sını tamamlayarak yol standartlarını yükselttik."Turhan, 'Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin önemine değinerek, "Ülkemizin AUS alanında yakın dönem hedeflerini kapsayan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planında yer alan beş stratejik amaca ulaşmak için 29 adet eylem belirledik.Ülkemizde ilk defa 505 km uzunluğundaki güzergahta akıllı ulaşım altyapısını tamamladık. Hedefimiz 5 aşamada 5.406 km yolda altyapıyı oluşturmak.Altyapısı tamamlanan 505 km uzunluğundaki yolun mimari tasarımını da bitiriyoruz. Önümüzdeki yıl yapımına başlayarak ülkemizin ilk akıllı yolunu da tesis etmiş olacağız" şeklinde konuştu.DEMİRYOLLARITurhan, bin 626 kilometrelik tren hattının yapımına devam ettiklerini belirterek, "Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 94 fiziki ilerleme sağladık.Önümüzdeki günlerde test sürüşlerine başlayıp, 2020 yılı ilk yarısında işletmeciliğe geçeceğiz.Böylece demiryolu seyahat süresi, 12 saatten 2 saate düşecek. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı demiryolunda tüm kesimlerde yapım çalışmalarımız devam ediyor. Polatlı-Afyonkarahisar kesimini 2021 sonunda, Afyonkarahisar-İzmir kesimini de 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demiryolu seyahat süresini YHT ile 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz. 56 km'lik Bursa-Gölbaşı-Yenişehir kesiminde altyapı işlerinde yüzde 73 ilerleme sağladık.Bursa-Yenişehir arasının 2022 yılı sonunda, Bursa-Osmaneli arasının 2023 yılında bitirilmesiyle hem Ankara-Bursa, hem de Bursa-İstanbul yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak. Konya'dan Adana'ya uzanan hızlı tren hattında da önemli ilerleme kaydettik. Konya-Karaman kesiminin 2020, Karaman-Ulukışla kesiminin 2022, Ulukışla-Yenice kesiminin 2025 yılında tamamlanmasını planlıyoruz.Hattın açılmasıyla Konya-Adana arası 5 saat 50 dakikadan, 2 saat 20 dakikaya düşecek. Yüksek Hızlı ve Hızlı demiryolu ağını geliştirirken yeni ve modern garlar da yapıyoruz. Ankara YHT Garı'ndan sonra Konya YHT Garı'nı da 2020 yılının ilk çeyreğinde hizmete alacağız. Şu ana kadar, 11 bin 590 km'lik konvansiyonel ana hatlarımızın yenileme ve komple bakımını tamamladık. Hatlarımızın yüzde 43'ünü elektrikli hale getirdik, yüzde 45'ini sinyalli hale getirdik" bilgilerini verdi.HAVAYOLLARIÜçüncü havaalanı dünyanın en büyük havaalanlarından biri olduğunu kaydeden Turhan, "İstanbul Havalimanı'nda 45 milyondan fazla yolcu trafiği gerçekleşti.3. pisti 2020 yılı ortalarında hizmete alacağız. Havalimanının tüm etapları tamamlandığında; 150-200 milyon yıllık yolcu kapasitesi olan ve aralarındaki ulaşım raylı sistem bağlantısı ile sağlanacak yaklaşık 2 milyon m2 terminal binaları, 6 pist, yaklaşık 6,5 milyon m2 büyüklüğünde apron, sosyal tesisler ve diğer mütemmimler hizmete girmiş olacak. Kapasite sınırlarından dolayı gelişen havacılığımıza yeterli hizmeti sunamayan Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesiyle artık hava taşımacılığının yanında farklı etkinliklerde de kullanılıyor" diye konuştu.DENİZCİLİK181 uluslararası liman olduğunu hatırlatan Turhan, "152 Uluslararası limanımız vardı 181'e çıkardık.37 tersaneden 80 tersaneye ulaştık.Türk sahipli filoyu 8,9 milyon DWT'ten 28,6 milyon DWT'e ulaştırdık.Limanlarımızdaki yıllık elleçleme miktarı 190 milyon ton iken, 460 milyon tona çıktı. Türkiye'nin dünya deniz taşımacılığındaki rolünün güçlenmesiyle, konteyner elleçlemesi 2003 yılından bu yana yaklaşık 5 kat artarak 11 milyon TEU'ya ulaştı. Denizciliğimizi desteklemek üzere, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlanmış yakıt uygulamasına 2004'te başladık. Bugüne kadar, sektöre toplam 5,26 milyon ton ÖTV'siz akaryakıt teslimatı yaptık. 7,62 milyar TL'lik ÖTV tahsil etmeyerek önemli ölçüde destek sağladık" ifadelerini kullandı.HABERLEŞMETurhan, haberleşme sektörüne ilişkin olarak, "Sektör büyüklüğü 132 milyar TL'ye ulaştı. Geçen yıla göre artış yaklaşık yüzde 13. 4,5G yaygınlaştı. 82 milyon Mobil abonenin 73,5 milyonu 4,5G hizmeti alıyor. 2003 yılında 23 bin gibi yok sayılabilecek genişbant abone sayısı bugün 75 milyonu geçti.Genişbant kapasitesi bilgi toplumuna geçişin temel altyapısı.Bu sebeple 'Her Yerden Herkese Genişbant' hedefi ile Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nı yürürlüğe koyduk.Genişbant altyapısının yaygınlaştırılması, kapasite ve hızların artırılması, genişbant talebinin artırılması ve fiber erişiminin yaygınlaştırılması olarak hedeflerimizi belirledik. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ulusal Genişbant Stratejimiz doğrultusunda 2023 yılında; sabit genişbant abone yoğunluğunu yüzde 30'a çıkarmayı, nüfusumuzun tamamının mobil genişbant abonesi olmasını, internet kullanım oranının nüfusumuzun yüzde 80'ine yaygınlaştırmasını, fiber abone sayısını 10 milyona çıkarmayı ve en az 100 Megabit/saniye hızda genişbant altyapısını nüfusumuzun tamamına sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.KANAL İSTANBULTurhan, Kanal İstanbul projesinin Çevre Düzeni Planı'nın kesinleşmesi ardından ihaleye çıkacağını söyleyerek, "Ülkemizin en stratejik mega projesi olan Kanal İstanbul'u hayata geçirmek için çalışıyoruz.İstanbul Boğazı'nda tehlikeli madde taşıyan gemilerin oluşturduğu risk giderek artıyor. Yıllık ortalama geçen gemi sayısı 44 Bin. İstanbul Boğazı'nın tarihsel dokusunun yanında, seyir, can, mal ve çevre emniyeti için planladığımız Kanal İstanbul Projesi dünya tarafından yakından takip ediliyor.Teknik çalışmaları tamamladık. ÇED çalışmalarında son aşamaya geldik. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız" değerlendirmesini yaptı.(Ahmet Umur Öztürk - Fatih Erdoğan/İHA)