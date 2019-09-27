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505 kişilik iş için 2 bin 731 başvuru yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda görev yapmak üzere işe alınacak olan 505 kişi için 2 bin 731 başvuru yapıldı.

27.09.2019 16:51505 kişilik iş için 2 bin 731 başvuru yapıldı
DÜZCE(İHA) – Düzce'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda görev yapmak üzere işe alınacak olan 505 kişi için 2 bin 731 başvuru yapıldı. İşe alımlar kura ile belirlenecek.

Düzce Valiliği; aktif iş gücü hizmetleri genelgesi çerçevesinde Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol doğrultusunda gerçekleştirilecek Toplum Yararına Program (TYP) ile il genelinde 450'si temizlik görevlisi ve 55'i güvenlik görevlisi alımı başvurularının sona erdiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada "Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ve kurumlarda çalıştırılmak üzere temizlik görevlisi alımı için 2 bin 512, güvenlik görevlisi alımı için ise 219 vatandaşımız başvuruda bulunmuştur. İlimiz genelinde 450 temizlik görevlisi ve 55 güvenlik görevlisi alımı için kura çekimi ise 30 Eylül 2019 Pazartesi günü 09.30'da Kalıcı Konutlarda bulunan spor salonunda noter huzurunda yapılacaktır" denildi. - DÜZCE

Düzce, Ekonomi

Kaynak: İHA

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