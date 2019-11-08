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51 ilde narkotik uygulaması: Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 51 ilde narkotik birimleri tarafından gerçekleştirilen 4 günlük uygulamalarda 474 kişinin yakalandığını ve 37 kilo 769 gram uyuşturucu ve uyarıcı maddenin ele geçtiğini bildirdi.

08.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:18 51 ilde narkotik uygulaması: Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 51 ilde narkotik birimleri tarafından gerçekleştirilen 4 günlük uygulamalarda 474 kişinin yakalandığını ve 37 kilo 769 gram uyuşturucu ve uyarıcı maddenin ele geçtiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 51 ilde narkotik birimleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 4 günde 474 zanlıyı yakaladı. Uygulamalar ekseninde 37 kilo 769 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde 7 bin 367 adet uyuşturucu sentetik hap, 426 adet çeşitli boyutlarda silah fişekleri, 24 adet tabanca, 12 adet hassas terazi ve toplamda 29 bin 67 TL para ele geçirdi. Zanlıların bir kısmının emniyet işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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