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51 kişinin öldüğü Arnavutluk'taki depremde ihmal şüphesiyle 9 kişi tutuklandı

Arnavutluk'ta geçen ay 51 kişinin ölümüne neden olan depremde ihmali olduğu şüphesiyle aralarında inşaatçı ve mühendislerin olduğu 9 kişi tutuklandı. Şüpheliler "cinayet" ve "gücü kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanacak.

15.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:49

'ta, kasım ayında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Savcılar, aralarında inşaatcılar, mühendisler ve yetkililerin de bulunduğu 17 kişi hakkında, "güvenlik standartlarını ihlal etmek" suçlamasıyla tutuklama emri çıkarttı.

ŞÜPHELİLER ÜLKEDEN KAÇTI

Şüphelilerden dokuzu tutuklanırken, sekiz kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Aranan şüphelilerin depremin ardından ülkeden kaçtığı düşünülüyor. Öte yandan cinayet suçlamasıyla tutuklanan şüphelilerden ikisinin, Dıraç kentinde yıkılan otellerin sahipleri olduğu açıklandı. Yetkililer, her iki otelin de yasa dışı olarak inşa edildiğini söyledi.

DEPREMİN YARALARI SARILMAYA ÇALIŞILIYOR

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden sonra yaralar sarılmaya devam ediliyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ülkede, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Merkez üssü başkent Tiran'ın 34 kilometre kuzeybatısı olan depremde ölenlerin yanı sıra, 700'den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Yıkıcı depremin ardından 250'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

51 kişinin öldüğü Arnavutluk'taki depremde ihmal şüphesiyle 9 kişi tutuklandı

Arnavutluk, Dünya, Güncel


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