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51 yıl önce mürettebatıyla kaybolan Fransız denizaltısı bulundu

Fransa'nın güney kıyılarında, Toulon Limanı yakınlarında 51 yıl önce, 52 mürettebatıyla kaybolan Minerve adlı denizaltının enkazının bulunduğu açıklandı.

22.07.2019 19:02

Fransa'nın güney kıyılarında, Toulon Limanı yakınlarında 51 yıl önce, 52 mürettebatıyla kaybolan Minerve adlı denizaltının enkazının bulunduğu açıklandı.

Haberi Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Twitter mesajıyla duyurdu.

Florence Parly, "Minerve'i bulduk. Bu bir başarı, bir rahatlama ve teknik başarı. Kalbim çok uzun bir zamandır bu anı bekleyen ailelerle birlikte" dedi.

1968 yılında kayıplara karışan denizaltıyı bulmak için daha önce yapılan sayısız girişim sonuçsuz kalmıştı.

Parly ise bu yıl Minerve'de hayatını kaybedenlerin yakınlarının talepleri üzerine, arama çalışmalarına yeniden başlanacağını açıklamıştı.

51 yıl önce mürettebatıyla kaybolan Fransız denizaltısı bulundu
Twitter, Fransa, Dünya, Güncel

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