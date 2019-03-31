51 Yıllık Muhtar "Devam" Dedi

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 51 yıldır muhtar olan 84 yaşındaki Yılmaz Yener, yeniden seçildi.Altay Mahallesi Muhtarı Yener, yeniden aday olduğu seçimde oyunu Samiye Nuri Sevil İlkokulu 1028 numaralı sandıkta kullandı.Oy tasnifinin ardından kesin olmayan sonuçlara göre Yener, 4 rakibini geride bıraktı ve muhtarlığı bin 786 oyla tekrar kazandı. Böylelikle Yener, 1968 yılında başladığı muhtarlığı devam ettirme hakkını elde etti.Yener, yeniden seçilmesi üzerine "51 yıldır Altay Mahallesi'nde muhtarım ve çok mutluyum. Bugün de oyumuzu kullandık. Ülkemiz ve milletimiz için Allah hayırlı olanı ihsan etsin. Yeniden kazandığımız ve 5 yıl daha hizmet edeceğimiz için mutluyum." değerlendirmesini yaptı.