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511 yıllık 'Taşhan' Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi

511 yıllık 'Taşhan' Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi Mahmut Bin Ali Paşa Vakfı'nca 16. yüzyılda yaptırılan tarihi Taşhan'ın restorasyonu 2019 yılının yaz döneminde tamamlanmıştı.

03.04.2020 22:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:09
511 yıllık 'Taşhan' Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi
SAMSUN - Mahmut Bin Ali Paşa Vakfı'nca 16. yüzyılda yaptırılan tarihi Taşhan'ın restorasyonu 2019 yılının yaz döneminde tamamlanmıştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne devri yapılan Taşhan, belediye bünyesinde hizmet verecek.
2016 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restorasyon çalışmalarına başlanan ve Saathane Meydanı Projesi içerisinde yer alan tarihi Taşhan'ın restorasyon çalışmaları tamamlanmıştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından devri alınan Taşhan, artık belediye çerçevesinde hizmet verecek. 1508 yılında Mahmut Bin Ali Paşa Vakfı'nca inşa ettirilen 511 yıllık Taşhan'ın 2016 yılında sözleşmesi yapıldı. 2017 yılında restorasyonu tamamlanması planlanan tarihi Taşhan'ın öngörülemeyen keşiflerden dolayı tamamlanma tarihi uzamıştı.
Vakıflar Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre 6 milyon lira harcanarak restore edilen Taşhan, Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Çevre düzenlemesinin ardından Taşhan'ın hangi amaçla kullanılacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
Ortasında yer alan avlusuyla kare planlı, tuğla hatıllı moloz taş beden duvarları olan iki katlı Taşhan, Osmanlı dönemi şehir hanları plan özelliklerini taşıyor. 511 yıllık ’Taşhan’ Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat

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511 yıllık 'Taşhan' Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi
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