Van
'ın Gürpınar
ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 52 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van- Hakkari
kara yolundaki uygulama noktasında S.G. yönetimindeki kamyoneti durdurdu.
Kontrollerde, kamyonetin kasasında bulunan 50 Afganistan ve 2 Senegal uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü S.G, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.