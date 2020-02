52 farklı branşta kurs, bin 470 kontenjan

Farklı branşlarda 52 kurs, 3 noktada hizmet veren Tepebaşı Gençlik Merkezleri'nde gençler ile buluşacak.Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, hizmet verdiği 3 farklı noktada düzenlenen etkinlikler ile gençlerin verimli şekilde vakit geçirmesine destek olurken, eğitim çalışmaları ile de gelişimlerine katkı sağlıyor. Her yıl on binlerce gencin faydalandığı merkezlerde, yabancı dilden sanata, bilimden kişisel gelişime birçok alanda eğitimi kapsayan 2020 Bahar Dönemi Kursları için heyecan başladı. 19 Mayıs Gençlik Merkezi, 29 Ekim Gençlik Merkezi ve 2 Eylül Gençlik Merkezi olmak üzere 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri'nde düzenlenecek kurslar için kayıtlar, 9 Şubat Pazar günü saat 13.00'te başlayacak. Tüm eğitimler için kayıt işlemlerinin yapılacağı adres ise 19 Mayıs Gençlik Merkezi olacak.19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde 19 kurs için 510, 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde 22 kurs için 690, 2 Eylül Gençlik Merkezi'nde 11 kurs için 270 kontenjan olmak üzere toplam 52 farklı branşta kurs için bin 470 kontenjan ayrıldı. Gençlerden yoğun ilgi gören kurslar kapsamında 5 farklı dil kursu, 4 tiyatro kursu, 5 bilgisayar programı kursu, kadınlara özel 2 savunma sporu kursu, farklı seviyelerde 7 dans kursu gençlerin beğenisine sunulmuş durumda. Ayrıca bu dönem mitoloji, meditasyon, elektrik atölyesi, siber güvenlik, Japonca ve bachata gibi kurslar ilk kez gerçekleştirilecek.Yüz yüze gerçekleştirilecek kayıtlar hakkında bilgi veren Gençlik Merkezleri yetkilileri, "Gençlerimizin kayda gelirken herhangi bir belge getirmesi gerekmiyor. Ayrıca kayıtlarda her dönem olduğu gibi bu dönem de gençler için çalışan veya gençlik yapılanması bulunan yaklaşık 15 sivil toplum kuruluşu tanıtım stantları ile bizlerle beraber olacak. Kurslarımıza sadece 15-30 yaş arası gençler başvurabilecek. Gençler yalnızca 1 kursa ve yanında 1 tek günlük eğitime kaydolabilecek. Kurs sonunda sertifika değil, katılım belgesi takdim edilecek. Bilgisayar ve enstrüman kurslarına, katılımcılarımızın kendi bilgisayarını ve enstrümanını getirmesi gerekiyor. Doğaçlama Tiyatro, 18-25 yaş arası gençlerimize açık olacak. Oyunculuk 101 ve Temel Oyunculuk dersleri ara dönemde kayıt aldığı için kursa başlamadan önce tirat seçmesi yapılacak" şeklinde hatırlatmalarda bulundu. - ESKİŞEHİR