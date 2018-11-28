52 Kilo Verip Büyük Değişim Yaşayan Yeşim Ceren Bozoğlu Kimdir?

110 kilodan 58 kiloya düşen ve büyük değişim geçiren Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, başarıları nelerdir? Yeşim Ceren Bozoğlu hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?

Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974'te Ankara'da dünyaya gelen Türkiye'nin tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Bunlara ek olarak yönetmen, seslendirme sanatçısı ve eğitmendir.

YILIN "GENÇ KADIN OYUNCUSU" SEÇİLDİ

Bozoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu oldu. Ardından sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik "Kadınlar" adlı oyun ile Cumhuriyet Gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından yılın "Genç Kadın Oyuncusu" seçildi.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE ÇALIŞTI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan 44 yaşındaki Bozoğlu, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizilerde rol aldı. Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar, Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı. Semih Kaplanoğlu, Ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile birlikte çalıştı. Sayısız kısa filmde oynadı.

"DERSİMİZ OYUNCULUK" ADLI KİTAP YAZDI

Geniş Aile dizisinde "Domuşuk Sevim" karakterini canlandıran Bozoğlu, İpekyolu Film Festivali'nde "En iyi film" ödülünü kazanan, Türkiye'nin ilk doğaçlama sinema filmi "Bahtıkara"da başroldeydi. Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu yapan ve Türkiye'nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu Duru Tiyatro'da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır.

2010 YILINDA EŞİNDEN BOŞANDI

Mirkelam'ın "Asuman Pansuman" ve Rober Hatemo'nun "Doludizgin" adlı şarkılarının kliplerinde de rol almıştır. 2 Eylül 2007 yılında oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlenmiştir. 2010 yılında eşinden boşanmıştır.

O HAYAT BENİM - NURAN

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