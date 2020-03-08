52 Orduspor FK: 2-0
STAT: İsmail OğanHAKEMLER: Erdoğan Özkaya, Çağrı Yıldırım, Harun PekyürekSERİK BELEDİYESPOR: Orkun - Taner, Alican (Dk. 78 Güven), Sinan, Cenk, Doğancan, Burçin, Fatih Özçelik (Dk. 78 Ahmet), Erdi, Atakan (Dk.
08.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:14
STAT: İsmail Oğan
HAKEMLER: Erdoğan Özkaya, Çağrı Yıldırım, Harun PekyürekSERİK BELEDİYESPOR: Orkun - Taner, Alican (Dk. 78 Güven), Sinan, Cenk, Doğancan, Burçin, Fatih Özçelik (Dk. 78 Ahmet), Erdi, Atakan (Dk. 85 Batuhan), Abdulsamet52 ORDUSPOR FK: Candu - Kemal, Gürkan, Ömer, Adem, Göksu, Uğur, Murat (Dk. 70 Burak), Yasin (Dk. 23 Sergen), Kubilay (Dk. 63 Ahmet), AltanGOLLER: Dk. 7 Atakan, Dk. 67 Cenk ( Serik Belediyespor)SARI KARTLAR: Sinan (Serik Belediyespor) - Murat, Ömer (52 Orduspor FK)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Serik Belediyespor ile 52 Orduspor FK karşılaştı. Maçı Serik Belediyespor 2-0 kazandı.
7'nci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Erdi'nin soldan ortasında topla buluşan Alican ceza sahası içerisinde Atakan'ın önüne topu bıraktı. Atakan'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.İlk yarıda başka gol olmayınca ilk yarı 1-0 Serik Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı.67'nci dakikada kaptan Sinan'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında topla buluşan Cenk'in vuruşu ağlara gitti: 2-0.Karşılaşmayı Serik Belediyespor 2-0 kazandı.Maçı Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih İnceyavuz da izledi. Serik Belediyespor bu sonuçla puanını 54'e çıkartırken, maç eksiği ve averajla liderliğini sürdürdü.
Serik Belediyespor önümüzdeki hafta evinde Düzcespor ile karşılaşacak.
Kaynak: DHA
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