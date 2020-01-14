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52. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri Adayları belirlendi!

En İyi Kadın Oyuncu dalında iki oyuncusu birden aday olan Kız Kardeşler filmi on dalda toplam 11 adaylık elde etti.

14.01.2020 09:35 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:3552. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri Adayları belirlendi!

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2019 yılı Sineması Ödülleri adaylarını belirledi.

SİYAD üyelerinin 2019 yılında Türkiye'de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımlar üzerinden yaptığı oylama sonucunda başta En İyi Film olmak üzere 11 dalda beşer aday belirlendi.

Emin Alper'in yazıp yönettiği Kız Kardeşler'i dokuzar adaylıkla Görülmüştür ve Küçük Şeyler ile sekiz adaylıkla Sibel izledi. Bağlılık: Aslı üç, Bir Aşk İki Hayat, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, İçerdekiler, Kapı, Kraliçe Lear, Nebula ikişer, 7. Koğuştaki Mucize, Anadolu Turnesi ve Mucize 2: Aşk ise birer dalda adaylık elde ettiler.

Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki SİYAD Ödülü adayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.


Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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