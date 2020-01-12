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52 yaşındaki Kazuyoshi Miura, takımıyla sözleşmesini 1 yıl uzattı

Japon futbol kulübü Yokohama FC'nin 52 yaşındaki efsanevi futbolcusu Kazuyoshi Miura, takımıyla olan sözleşmesini uzattı. 52 yaşındaki Miura, takımıyla 26. sezonuna başlayacak.

12.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:33

Yıllara meydan okuyan futbolcu Kazuyoshi Miura, 52 yaşında kulübü ile yeni sözleşme imzaladı.

Yokohama FC kulübünden yapılan açıklamada Miura ile yeni sözleşme imzaladığı duyurulurken 2020 yılında da emektar oyuncunun kulüpte kalacağı ifade edildi.

"FUTBOLDAN ZEVK ALMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Miura, resmi açıklamadan sonra verdiği demeçte: "Yeni sözleşmem için çok gururluyum. Futboldan zevk almaya devam etmek istiyorum. Takımıma katkıda bulunmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" sözlerini kullandı.

52 yaşındaki Miura, kariyerinin 35. yılını yaşıyor. 1986 yılında profesyonel kariyerine başlayan Miura, Palmeiras, Coritiba, Dinamo Zagreb, Santos, Tokyo Verdy gibi takımlarda forma giydi.

Japonya 2. Ligi'nde yer alan Yokohama FC'de 41 yaşındaki Shunsuke Nakamura, 40 yaşındaki kaleci Yuta Minami, 38 yaşındaki Daisuke Matsui gibi tanıdık isimler de forma giyiyor.

52 yaşındaki Kazuyoshi Miura, takımıyla sözleşmesini 1 yıl uzattı

Futbol, Japon, Spor


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