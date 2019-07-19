Haberler» Güncel» Haber

521 bin 798 dosya mahkemeye gitmeden çözümlendi

Türkiye'de 2013'ten bu yana uygulanan ara buluculuk uygulaması sayesinde 521 bin 798 dosya, mahkemeye gidilmeden anlaşmayla sonuçlandı.

19.07.2019 12:41 521 bin 798 dosya mahkemeye gitmeden çözümlendi
Türkiye'de 2013'ten bu yana uygulanan ara buluculuk uygulaması sayesinde 521 bin 798 dosya, mahkemeye gidilmeden anlaşmayla sonuçlandı.
Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, yargının iş yükünü hafifletmek ve vatandaşların sorunlarının daha hızlı şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla 2013'te hayata geçirilen ara buluculuk uygulaması başarılı sonuçlar veriyor.
Uygulamanın başladığı günden bu yana hukuki uyuşmazlıklarda ara bulucuya sevk edilen toplam 801 bin 527 dosyanın 521 bin 798'i anlaşmayla çözüme kavuşturuldu.
Bekleyenler hariç çözüme kavuşturulamayıp mahkemeye yönlendirilen hukuk uyuşmazlıkları dosya sayısı 198 bin 760 oldu.

Bu yılın ilk ayından itibaren "ihtiyari uyuşmazlıklar"da ara buluculuklara gelen toplam başvuru sayısı 71 bin 807 olarak belirlendi. Bu başvurularda yüzde 99 başarı ile toplam 62 bin 606 başvuruda uzlaşma sağlandı. Uzlaşma sağlanmayarak mahkemeye sevk edilen dosya sayısı ise 676 oldu.
Ara buluculuk sayesinde vatandaşlar, zamandan ve dava masraflarından önemli ölçüde tasarruf edebiliyor. Dünya genelinde davalar ortalama 200 gün ile 400 gün arasında sonuçlanırken ara buluculuk ile bu süre bazen bir saate varan sürelere kadar inebiliyor.
Uygulama, özellikle tacirler, işçi-işveren, aile ve komşular arasındaki uyuşmazlıklarda toplumsal barışa da katkı sağlıyor.
Diğer taraftan, ara buluculuğun gelişmesinin sonucu olarak yargının iş yükünün hafiflemesiyle mahkemelerden daha kısa sürelerde karar çıkması sağlanıyor.
Kaynak: AA
Türkiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:32   Van'daki göçmen faciasında sürücü toprağa verildi, yaralıların tedavisi sürüyor
14:31   Madde Bağımlılığı ile Mücadele Merkezi için protokol tamam
14:31   KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı
14:31   Vali, Dr. Ozan Balcı'dan emniyet kemeri takın çağrısı
14:30   Şehit aileleri ve gaziler Sahil Güvenlik Komutanlığının etkinliğinde buluştu
14:30   DHA DIŞ- Yeni Zelanda'da doğalgaz patlaması: 6 yaralı
14:30   Boyd ilk antrenmanına çıktı