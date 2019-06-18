"53. Gönen Panayırı" başladı

Gönen
ilçesinde belediye tarafından bu yıl 53'üncüsü düzenlenen panayır başladı.
Kapalı pazar ve fuar yerinde 26 bin metrekare kapalı, 4 bin metrekare açık alanda kurulan Gönen Panayırı'nda 972 esnaf stant açtı.
Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş yıllara göre ziyaretçi yoğunluğunun bu sene fazla olduğunu söyledi.
Palaz, şunları kaydetti:
"Önceki yıllarda ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle biraz daha durgun geçen panayırımız bu yıl tam özlenen festival havasında coşkulu bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Panayır alanımız bu yıl tamamen doldu, 972 standımız bulunuyor. Yarım asırdan fazla süreden beri geleneksel panayırımız için ilçemiz ve çevre il ve ilçelerden yoğun ziyaretçi var. Bu seneki panayır için iklim şartlarınında uygun gitmesi nedeniyle çevre il ve ilçelerden 150 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Vatandaşlarımız bu güzel geleneği 4 gün boyunca coşkuyla yaşayacak."