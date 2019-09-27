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53 günlük Ali Baran bebeğin şüpheli ölümü! Vücudunda morluklar var

Denizli'de 53 günlük Ali Baran bebek henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde ölü bulundu. Vücudunda moruklar bulunan bebeğin ölümü şüpheli bulunurken anne ifadeye vermek üzere karakola götürüldü.

27.09.2019 19:26

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hareketsiz yatarken annesi N.U. tarafından bulunan 53 günlük Ali Baran Oslun'un hastanede öldüğü anlaşıldı. Vücudunda morluklara rastlanan Ali Baran bebeğin ölümü şüpheli bulunurken, N.U. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

BEBEĞE OTOPSİ YAPILACAK

Topraklık Mahallesi'nde oturan ve bir süre önce eşinden boşanan N.U., iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, bebeği Ali Baran Oslun'u yatağında hareketsiz yatarken bulunca komşularından yardım istedi. Komşularıyla birlikte otomobille, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Baran'ın, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda morluklara rastlanan bebeğin ölümü şüpheli bulunurken, cesedi otopsiye gönderildi. N.U. ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

53 günlük Ali Baran bebeğin şüpheli ölümü! Vücudunda morluklar var

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