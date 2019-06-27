27.06.2019 11:54
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53. Kocaeli Fuarı

53. Kocaeli Fuarı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 53'üncüsü düzenlenen Kocaeli Fuarı'nda yaz etkinlikleri başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 53'üncüsü düzenlenen Kocaeli Fuarı'nda yaz etkinlikleri başladı.
Yaz etkinlikleri kapsamında sanatçı Nil Karaibrahimgil , İzmit 'te sevenleriyle buluştu.
Karaibrahimgil'in şarkılarına eşlik eden binlerce Kocaelili, fuar alanını doldurdu.
Konsere, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katılırken, Büyükakın konseri ayakta vatandaşlarla izledi.
Konser başlamadan önce cep telefonu ışıklarını açan binlerce vatandaş, Kocaeli Fuar Alanı'nı görsel bir şölene dönüştürdü.
Konser sonunda Büyükakın, Nil Karaibrahimgil'e çiçek takdim etti.
Kaynak: AA
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