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53 üniversite personeline ilk yardım sertifikası

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürlüğü (İEM) tarafından verilen eğitimde 53 personelin ilk yardım sertifikası aldığı bildirildi.

10.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:1653 üniversite personeline ilk yardım sertifikası
Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürlüğü (İEM) tarafından verilen eğitimde 53 personelin ilk yardım sertifikası aldığı bildirildi.
İEM Müdürü Cumhur Babaoğlu, üniversitenin senato odasında gerçekleşen sertifika ve kimlik kartlarının verilmesi töreninde, kurumda çalışan her 19 kişiden 1'inin ilk yardımcı olmasını sağladıklarını ifade ederek, "Bilecik genelinde 274 ilk yardımcı bulunuyor. İlimizdeki ilk yardımcıların yüzde 15'i üniversite çalışanlarından oluşuyor." dedi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da ilk yardımın hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu belirterek, "Üniversite olarak her türlü acil duruma karşı hazırlıklı olmalıyız. Üniversitenin tüm birimlerinde en az 1 ilk yardımcı bulunuyor. İEM tarafından verilen eğitimi tamamlayan ve İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı sınavda yüzde 100 başarı gösteren personeli tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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