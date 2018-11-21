Kastamonu
'da ikamet eden 53 yaşındaki şahıs, evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Cide
ilçesine bağlı Yenice
köyünde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Kurt'u bir süre göremeyen yakınları, durumu köye muhtarına bildirildi. Muhtarın jandarma ekiplerine haber vermesiyle birlikte Mehmet Kurt'un evine girildi. Jandarma
ekipleri, Mehmet Kurt'un evin içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı.
Cumhuriyet Savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Kurt'un cenazesi, Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kurt'un cenazesi, kesim ölün sebebinin bilinebilmesi için Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Mehmet Kurt'un cenazesi, buradan alınarak Cide'nin Yenice Köyüne getirildi. Öğle namazına müteakip Yenice Köyü Merkez
Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Kurt'un cenazesi, aile kabristanlığına defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU
Yenice,Cide,Kastamonu
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:52