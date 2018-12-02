53 Yaşındaki Vatandaş 27 Yıldır Atatürk Havalimanı'nda Yaşayan

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki ailesinin yanından çeşitli problemler nedeniyle 26 yaşında ayrılarak İstanbul'a gelen Tepeli, 27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdürdürüyor.

KADERİNİN DEĞİŞTİĞİ GÜN

Önceleri Kartal'daki bir otelde kalan Tepeli, patronunun isteğiyle aynı firmanın temizlik işlerini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'na geldiğinde, ömrünün 27 yılını burada geçireceğinden habersizdi. Burada birçok çalışan ve yolcuyla tanışan Tepeli, işinden ayrılmak zorunda kalmasına rağmen çok sevdiği havalimanı ortamından bir türlü kopamadı.

Havalimanı çalışanları, bazı basın mensupları ve yöneticilerinin maddi ve manevi desteğiyle 27 yıldır terminalde kalarak burayı evi gibi benimseyen Tepeli, sol ayağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle 10 yıldan beri tedavi görüyor.

HAVALİMANININ TAŞINACAK OLMASINDAN ÜZÜNTÜ DUYUYOR

29 Ekim'de ilk fazı törenle açılan İstanbul Havalimanı'nı sadece televizyondan görmesine rağmen "modern, güvenlikli ve çok büyük" olarak tanımlayan Tepeli, yılbaşı için planlanan taşınmanın ardından havalimanından ayrılacağı için hüzünleniyor.

Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaklaşık 18 yıl yaşadığı için, "Terminal" filmine ilham veren İranlı Mehran Karimi Nasseri'ye benzer bir hikayeye sahip olan Tepeli, Atatürk Havalimanı'ndan sonraki yeni hayatı için yetkililerin yardım eli uzatmasını bekliyor.

"HİÇ AÇ VE YALNIZ BIRAKMADILAR"

AA muhabirine açıklama yapan Tepeli, ailevi sebepler nedeniyle 1991'de Bursa'dan İstanbul'a geldiğini, bir süre temizlik firmasında çalıştığını söyledi. Tepeli, bir sene boyunca Kartal'da bir otelde kaldığını ifade ederek, "Bir gün çalıştığım şirketin patronu, 'Bayram, sana öyle bir iyilik yapacağım ki kalacak yer ve yemek bulma sorunun artık kalmayacak. Bütün ihtiyaçlarını oradan sağlayacaksın.' dedi ama bana nereye gideceğimi söylemedi. Sonra daha önce hiç bilmediğim ve görmediğim Atatürk Havalimanı'na temizlik elemanı olarak geldim. B kapısındaki terminalde çalışıyordum." diye konuştu.

İşten ayrılmak zorunda kaldıktan sonra da havalimanında kalmaya devam ettiğini dile getiren Tepeli, emniyet müdürü, amiri, komiser ve memurların kendisine sürekli yardımcı olduğunu belirtti.

Tepeli, havalimanı çalışanlarıyla unutulmaz anılar yaşadıklarını anlatarak, "Beni yakından tanıyan kişiler, çok yardımcı oldular. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Havalimanında geçirdiği rutin bir günden bahseden Tepeli, ihtiyaçları giderebilmek için sürekli terminalde veya dışarıda dolaştığını, buradaki kişilerin kendisini hiç aç ve yalnız bırakmadığını söyledi.



