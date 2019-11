53 yaşındaki yıldız oyuncu Salma Hayek, kalça pozuyla nefes kesti

Hollywood'un esmer güzelleri arasında olan yıldız oyuncu Salma Hayek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 53 yaşındaki dünyaca ünlü isim güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakıyor.

KALÇA POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Instagram hesabından cesur pozlar vermekten çekinmeyen yıldız isim siyah kurdele şeritli transparan elbisesiyle kalça pozu verdi. Ünlü oyuncuya Samuel L. Jackson başta olmak üzere birçok oyuncudan yorum geldi. Güzel oyuncunun bu pozu kısa sürede 800 bine yakın beğeni aldı.

İşte Salma Hayek'in sosyal medyaya damga vuran cesur pozu;

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabında 12 milyon takipçi sayısına ulaşınca, hayranlarına akupunktur yaparken çektiği çıplak fotoğrafı paylaşarak teşekkür etmişti. Yıldız oyuncu fotoğrafı İngilizce ve İspanyolca şu başlık ile paylaştı: "Destek ve sevginiz için teşekkür ederim. 12 milyona ulaşmamı sağladınız. Sağlık ve iyilik için yapılan her iğne sizden birer milyonu temsil ediyor."

SALMA HAYEK KİMDİR?

Salma Hayek, Veracruz, Meksika'da dünyaya geldi. Meksikalı Opera sanatçısı bir anne ve Lübnanlı iş adamı bir babanın kızı olan Hayek, lise eğitimi sırasında aktris olmaya karar verdi ve seksenlerin sonunda 'Teresa' adlı bir operada rol alarak adını duyurmaya başladı. 1993 yılında yönetmen Robert Rodrigez'in keşfettiği Salma Hayek, güzelliğinden çok etkilenen Rodrigez'in rol verdiği 'Desperado' filminde Antonio Banderas ile rol alarak büyük çıkış yakaladı.

Desperado'daki başarısının ardından, bir vampiri canlandırdığı "From the Dusk Till Dawn" filminde yer aldı.

1999 yılında, Kevin Smith'in "Dogma" filminde ve Will Smith'in başrolde olduğu, Barry Sonnenfeld'in yönettiği "Wild Wild West" filminde yardımcı oyuncu olarak yer aldı. 2000 yılına gelinirken, kendi yapım şirketi olan "Ventanarosa" yı kurdu. Yapımcılığını ilk üstlendiği film "El Coronel No Tiene Quien Le Escriba" oldu. Yönettiği "The Maldonado Miracle" yapımıyla Emmy kazandı. Bu dönemde A.B.D'nin en çok fotoğrafı çekilen kadını oldu ve Avon firmasından, firmanın yüzü olması için teklif aldı.

2002 yılında, birçok ünlü isimin de yer aldığı "Frida" filmiye, En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. Oscar Ödülleri tarihinde ikinci defa Latin Amerika asıllı bir aktris bu ödüle aday gösterilmiş oldu.

Hayek ayrıca üç ayrı filmde söylediği şarkılarla izleyici karşısına çıktı. Desperado'da Quedate Aquil'i, Frida'da Los Vega grubuyla birlikte bir Meksika folk şarkısı olan La Bruja'yı ve Once Upon a Time in Mexico filminde de Siente mi Amor şarkılarını seslendirdi.

Mart 2007 tarihinde Hayek, milyarder Francois Pinault'un oğlu Henri Pinault ile nişanlandıklarını açıkladı. 21 Eylül 2007 tarihinde de kızları Valentina Paloma Pinault dünyaya geldi. 14 Şubat 2009 tarihinde evlendiler.

Salma Hayek önceki senelerde Edward Norton, Edward Atterton ve Richard Crenna gibi aktörlerle birliktelikler yaşamıştır. 53 yaşındaki yıldız oyuncu oyunculuktaki performansından dolayı Oscar'a birçok kez aday gözsterilmiştir.