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537 bin 424 yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu

TARIM ve Orman Bakanlığı, bu yıl 537 bin 424 yavru deniz kaplumbağasının denizle buluştuğunu açıkladı.

14.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:37537 bin 424 yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu

TARIM ve Orman Bakanlığı, bu yıl 537 bin 424 yavru deniz kaplumbağasının denizle buluştuğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, bu yıl da üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yaptığı işbirliği kapsamında deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarını sürdürüyor. DKMP Genel Müdürlüğü Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması ve Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmeleri kapsamında yaptığı çalışmalarla her yıl binlerce deniz kaplumbağasının denizlere ulaşmasına vesile oluyor. Bu kapsamda 21 adet 'Önemli Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Kumsalı'nın 14'ünde düzenli olarak 'izleme, koruma ve yuva tespit' çalışmaları yürütülüyor.

Açıklamada, "2019 yılı çalışmaları neticesinde 143,7 kilometre sahil şeridimizde 4 bin 491 adet caretta caretta yuvası ve 3 bin 125 adet chelonia mydas yuva sayısı tespit edilirken, bu yuvalarda yapılan sayımlarda caretta caretta türünün 359 bin 280 ve chelonia mydas türünün ise 312 bin 500 yumurta bıraktığı görüldü. Bu yumurtalardan 287 bin 424 adet caretta caretta yavrusu ve 250 bin adet chelonia mydas yavrusu olmak üzere toplam 537 bin 424 adet yavru sahillerimizden ayrılıp denize kavuştu" denildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel

Kaynak: DHA

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