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538 Milyon Weibo Kullanıcısının Kritik Bilgileri Satışta

Hackerlar tarafından, 538 milyon, Çinli sosyal paylaşım sitesi olan Weibo kullanıcısının, 172 milyon telefon numarasını da içeren bilgileri, internet üzerinden satışa sunuldu.

23.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:34
538 Milyon Weibo Kullanıcısının Kritik Bilgileri Satışta
Hackerlar tarafından, 538 milyon, Çinli sosyal paylaşım sitesi olan Weibo kullanıcısının, 172 milyon telefon numarasını da içeren bilgileri, internet üzerinden satışa sunuldu. Erişmek için belirli yazılım ya da yetkilendirme gerektiren, paylaşımlı ağlarda bulunan World Wide Web içeriği olan "Dark Web" üzerinden bir hacker, 2019 yılı içerisinde, Weibo sosyal paylaşım sitesinin kullanıcı veri tabanını ele geçirdiğini açıkladı. Ele geçirilen veri tabanında, 538 milyon Weibo kullanıcısına ait, isimler, cinsiyet, konum, telefon numarası gibi bilgilerin bulunduğu iddia ediliyor. Veri tabanı içerisinde kullanıcı şifrelerinin bulunmadığı söyleniyor. "Dark web" üzerinden, veri tabanında bulunan bilgiler, 250 $ karşılığında satılıyor. Weibo kullanıcılarının bilgileri satışa çıktı

Weibo yetkilileri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kullanıcılara ait telefon numaralarının 2018 yılının sonlarında ele geçirildiğini belirtti. Mühendislerin, kullanıcı hesaplarının, ilgili telefon numaralarıyla örtüşüp örtüşmediği üzerine yaptıkları gözlemler sırasında, bilgilerin ele geçirildiğini belirten yetkililerin açıklamalarının, yaşanan güvenlik ihlaliyle uygunsuz olduğu, uzmanlar tarafından belirtildi. Bilgisayar korsanının, verilerin satışına dair yayınlamış olduğu reklamın, kullanıcı verilerinin bir SQL veri tabanından geldiğini gösterdiği söylendi. Bu durumun, yetkililerin konuyla ilgili yaptığı açıklamada belirttiği gibi, mühendislerin çalışması sırasında verilerin ele geçirildiği bilgisiyle uyuşmadığı belirtildi.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Teknoloji

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