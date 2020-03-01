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54 maçta 27 galibiyet alabilen Ersun Yanal, sadece Cocu ve Koeman'ı geçebildi

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Ersun Yanal, 54 maçta 1.76 puan ortalaması yakaladı. Bu performansıyla Yanal, Vitor Pereira, Aykut Kocaman ve Dick Advocat'ın gerisinde kalırken Cocu ve Koeman'ın önünde yer aldı.

01.03.2020 23:43 | Son Güncelleme: 02.03.2020 00:14

'de, teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Yanal, 2014 yılında 2.18 puan ortalamasıyla Fenerbahçe'de Nisan ayında kazandığı şampiyonluktan sonra gelen 6 teknik direktörün arasında 1.76 puan ortalamasıyla 4. sırada yer aldı.

YANAL'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Ersun Yanal Fenerbahçe'nin başında çıktığı 54 maçta 27 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam 1.76 puan ortalaması tutturdu ve 2014'teki şampiyonluktan sonra gelen 5 teknik adama karşı 4. sırada yer aldı.

TEKNİK ADAMLARIN PUAN ORTALAMALARI

Vitor Pereira 61 maç 2.07 puan

Aykut Kocaman 46 maç 2.07 puan

Dick Advocaat 55 maç 1.91 puan

Ersun Yanal 54 maç 1.76 puan

Erwin Koeman 9 maç 1.33 puan

Phillip Cocu 15 maç 0.93 puan

(Sporx)

54 maçta 27 galibiyet alabilen Ersun Yanal, sadece Cocu ve Koeman'ı geçebildi

Phillip Cocu, Fenerbahçe, Spor


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2.03.2020 01:02:29