54 maçta 27 galibiyet alabilen Ersun Yanal, sadece Cocu ve Koeman'ı geçebildi

Fenerbahçe 'de, teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Yanal, 2014 yılında 2.18 puan ortalamasıyla Fenerbahçe'de Nisan ayında kazandığı şampiyonluktan sonra gelen 6 teknik direktörün arasında 1.76 puan ortalamasıyla 4. sırada yer aldı.
YANAL'IN FENERBAHÇE KARNESİ
Ersun Yanal Fenerbahçe'nin başında çıktığı 54 maçta 27 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam 1.76 puan ortalaması tutturdu ve 2014'teki şampiyonluktan sonra gelen 5 teknik adama karşı 4. sırada yer aldı.
TEKNİK ADAMLARIN PUAN ORTALAMALARI
Vitor Pereira 61 maç 2.07 puan
Aykut Kocaman 46 maç 2.07 puan
Dick Advocaat 55 maç 1.91 puan
Ersun Yanal 54 maç 1.76 puan
Erwin Koeman 9 maç 1.33 puan
Phillip Cocu 15 maç 0.93 puan
(Sporx)