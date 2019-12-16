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54 ülkeye hava kargo ile ihracat yaptık

Türkiye'nin taze meyve sebze ihracatında Rusya ve Avrupa pazarlarına bağımlılığını azaltmak isteyen ihracatçılar, özellikle Uzakdoğu ülkelerine ihracatta hava kargo nakliye fiyatlarında indirim istiyor.

16.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:3854 ülkeye hava kargo ile ihracat yaptık
'nin taze meyve sebze ihracatında ve Avrupa pazarlarına bağımlılığını azaltmak isteyen ihracatçılar, özellikle ülkelerine ihracatta hava kargo nakliye fiyatlarında indirim istiyor.

Türkiye'nin ürün deseni açısından son derece zengin olduğuna dikkati çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, bu ürün çeşitliliğinin sürdürülebilir bir ihracatla katma değerli hale geleceğine dikkati çekti.

Ege Bölgesi'nin taze meyve sebze ağırlıklı olmak üzere tüm gıda ürünleri ihracatında önemli bir üretim ve cazibe merkezi konumunda bulunduğunu anlatan Celep, "2019 yılının 11 aylık döneminde 4.5 milyar dolar gıda ürünleri ihraç ettik. Dikili'de Türkiye'nin en büyük Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulma kararı alındı. Ege Bölgesi'nden yapılan tarım ürünleri ihracatında 10 milyar dolara ulaşmak hayal değil. Bu hedeflere ulaşmak için hava kargo ile Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine ihracatta ihracatçılarımıza özel tarife istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Uzakdoğu'dan talep var gönderemiyoruz"

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ile bir araya gelen taze meyve sebze ihracatçısı Agrobay A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Şentürk, domates ihracatında Rusya'ya alternatif pazarlara yönelme için çalışma başlattıklarını, bu çerçevede Hong Kong'dan gelen talepler çerçevesinde hedef pazarlarını Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya olarak belirlediklerini ancak özellikle birim fiyatı düşük taze meyve ve sebzeler için hava kargo maliyetlerinin yüksek olması nedeni ile şu an için ihracatın mümkün olmadığını dile getirdi. Şentürk, Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine ihracat yapabilmek için hava kargo tarifelerinin düşürülmesi için Celep'ten destek talebinde bulundu.

54 ülkeye hava kargo ile ihracat yaptık

Türkiye, 2019 yılının Ocak – Kasım döneminde hava kargo ile 54 ülkeye 20 milyon dolarlık ihracat yaptı. Hava kargo ile ihracatta ilk sırayı 4,3 milyon dolarla Hong Kong alırken, ikinci sırada 2,5 milyon dolarla Norveç yer aldı. Singapur'a 1,6 milyon dolarlık, Çin'e ise; 1.3 milyon dolarlık hava kargo ile Türk ihraç ürünleri gönderildi. - AYDIN

Uzakdoğu, Türkiye, İhracat, Rusya, Ekonomi

Kaynak: İHA

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