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54 yaşındaki İlker Ayrık, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Arka Sokaklar'ın başarılı oyuncusu İlker İnanoğlu, kalbini kendisinden 30 yaş küçük bir yabancı güzele kaptırdı. Çift, önceki gün Levent'teki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

23.10.2019 09:49

54 yaşındaki usta oyuncu İlker İnanoğlu, Levent'teki bir alışveriş merkezinde kendisinden 30 yaş küçük yabancı model Annebel ile görüntülendi.

GENÇ KADIN PANİK OLDU

Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle geldiği AVM'de gezen İlker İnanoğlu, gazetecileri fark edince de rahatsız olmadı. Annebel isimli kadın ise; ünlü oyuncunun aksine objektifleri fark edince panik oldu ve eliyle yüzünü kapatmaya çalıştı. Aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken ikilinin birkaç ay önce internette tanıştığı konuşuluyor.

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da 11 bin takipçisi bulunan model Annebel, verdiği pozlarla da adından söz ettiriyor. İşte İnanoğlu'nun yeni gözdesinin cesur pozları...

54 yaşındaki İlker Ayrık, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

İlker İnanoğlu, Magazin

YORUMLAR (6)
KAHROLASI FEDARELLER:sen ben yapsak ya abaza oluruz yada sapık bunlar yapınca herşey doğal oluyor
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KADİR:İlker ayrık ?
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KİMİM:ilker ayrık mı kim anlayamadık
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İSYAN:benim boyle bir guzel kiz arkadasim olmadiktan sonra nabiyim soyleyin !!!
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ADINIZI YAZIN:ilker ayrık?
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.:BU KIZLA BU ADAM HİÇ YAKIŞMAMIŞ BİRBİRLERİNE.
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