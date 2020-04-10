540 Milyarlık Koronavirüs Kurtarma Paketinde Anlaşma Sağlandı
Avrupa Birliği üyesi ülkeler maliye bakanları, Corona virüsüyle mücadeleyle ilgili olarak çevirim içi toplantı gerçekleştirdi.
10.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:51
Koronavirüs Salgını Kriz Destek Programı Kuruluyor
Avrupa Yatırım Bankası tarafından sağlanacak kredi garantisinin yanı sıra Centeno, Salgın Kriz Desteği adı altında 240 milyar Euro değerinde bir kredi programı kurma kararı aldıklarını da ifade etti. Salgın Kriz Desteği kredi programının amacının, Avrupa Birliği üyesi ülkelere destek olmak olduğu ve ülkelerin bu fonu sadece sağlık sektöründe ve Corona virüsü tedavilerinde kullanılabileceği de ifade edildi. Toplantıda görüşülen bir diğer konu ise koronavirüs salgınına yönelik uygulanan politikaların finansmanı için ortak borç havuzunun kurulması oldu. Toplantı sonrası Centeno, bu konuda çalışmaların hâlâ devam ettiğini, henüz bir karara varılmadığı beyan etti.
Kaynak: Tamindir
Etiketler: Avrupa Birliği, Koronavirüs, Teknoloji