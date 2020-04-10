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540 Milyarlık Koronavirüs Kurtarma Paketinde Anlaşma Sağlandı

Avrupa Birliği üyesi ülkeler maliye bakanları, Corona virüsüyle mücadeleyle ilgili olarak çevirim içi toplantı gerçekleştirdi.

10.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:51
540 Milyarlık Koronavirüs Kurtarma Paketinde Anlaşma Sağlandı
Avrupa Birliği üyesi ülkeler maliye bakanları, Corona virüsüyle mücadeleyle ilgili olarak çevirim içi toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda koronavirüs kurtarma paketi ile ilgili görüşen AB üyesi ülkelerin maliye bakanları, 540 milyar Euro değerinde olan koronavirüs kurtarma paketi ile ilgili anlaşmaya vardı. Corona virüsü kurtarma paketinin, virüsün etkilerinden koruyacak şekilde tam kapsamlı olduğu belirtiliyor. Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, gerçekleştirilen toplantı sonrasında, basına yaptığı açıklamada, 100 milyar Euro'luk ücret destek programı oluşturulacağını ifade etti. Ücret destek programının amacının, çalışma programlarına destek sağlamak olduğunu belirten Centeno, aynı zamanda Avrupa Yatırım Bankası tarafından işletmelere 200 milyar Euro'luk kredi garantisi sağlanayacağını da sözlerine ekledi.

Koronavirüs Salgını Kriz Destek Programı Kuruluyor

Avrupa Yatırım Bankası tarafından sağlanacak kredi garantisinin yanı sıra Centeno, Salgın Kriz Desteği adı altında 240 milyar Euro değerinde bir kredi programı kurma kararı aldıklarını da ifade etti. Salgın Kriz Desteği kredi programının amacının, Avrupa Birliği üyesi ülkelere destek olmak olduğu ve ülkelerin bu fonu sadece sağlık sektöründe ve Corona virüsü tedavilerinde kullanılabileceği de ifade edildi. Toplantıda görüşülen bir diğer konu ise koronavirüs salgınına yönelik uygulanan politikaların finansmanı için ortak borç havuzunun kurulması oldu. Toplantı sonrası Centeno, bu konuda çalışmaların hâlâ devam ettiğini, henüz bir karara varılmadığı beyan etti.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Avrupa Birliği, Koronavirüs, Teknoloji
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