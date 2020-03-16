545 ton dezenfektanı yetiştirmek için fabrika gibi çalışıyor
545 ton dezenfektanı yetiştirmek için fabrika gibi çalışıyor Herkes izin yaparken, bu öğrenciler korona virüsle başa çıkmak için mesaide Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri, 7 ilden aldıkları 545 ton el ve ortam...
16.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:42
545 ton dezenfektanı yetiştirmek için fabrika gibi çalışıyorHerkes izin yaparken, bu öğrenciler korona virüsle başa çıkmak için mesaide
KAYSERİ - Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri, 7 ilden aldıkları 545 ton el ve ortam dezenfektesini yetiştirmek için var güçleri ile çalışıyor. Kayseri'de, 3 bölümün bulunduğu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kimya Bölümü öğrencileri korona virüs mesaisinde. 15 öğrenci ve 4 öğretmen, korona virüsle mücadele kapsamında en çok ihtiyaç olan el ve ortam dezenfektelerini üretmek için yoğun mesai yapıyor. 7 ilden gelen 545 ton dezenfektanı üretmek için çalışan öğrenci ve öğretmenler, vatandaşlardan gelen talebi de geri çevirmiyor.Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halis Karabulut, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Korona virüsle ilgili olarak el dezenfektanı ve ortam dezenfektanı üretiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın emriyle okullarımızın ihtiyacını karşılamak üzere üretiliyor. Kayseri'de dahil olmak üzere 7 ile 545 ton siparişimiz var. Bu tatil sürecinde 2 hafta boyunca bu siparişleri üretip ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. 15 öğrenci 4 öğretmen ve 2 tane hizmetlimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öğrencilerimiz memleketimizi kurtarmak için velilerimizin izni ile üretime devam ediyorlar. Okulumuzda 2 çeşit ürün üretiyoruz. Yüzde 4 klorür içeren ortam dezenfektanı ve el dezenfektanı üretimi var" ifadelerini kullandı.
KAYSERİ - Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri, 7 ilden aldıkları 545 ton el ve ortam dezenfektesini yetiştirmek için var güçleri ile çalışıyor. Kayseri'de, 3 bölümün bulunduğu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kimya Bölümü öğrencileri korona virüs mesaisinde. 15 öğrenci ve 4 öğretmen, korona virüsle mücadele kapsamında en çok ihtiyaç olan el ve ortam dezenfektelerini üretmek için yoğun mesai yapıyor. 7 ilden gelen 545 ton dezenfektanı üretmek için çalışan öğrenci ve öğretmenler, vatandaşlardan gelen talebi de geri çevirmiyor.Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halis Karabulut, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Korona virüsle ilgili olarak el dezenfektanı ve ortam dezenfektanı üretiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın emriyle okullarımızın ihtiyacını karşılamak üzere üretiliyor. Kayseri'de dahil olmak üzere 7 ile 545 ton siparişimiz var. Bu tatil sürecinde 2 hafta boyunca bu siparişleri üretip ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. 15 öğrenci 4 öğretmen ve 2 tane hizmetlimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öğrencilerimiz memleketimizi kurtarmak için velilerimizin izni ile üretime devam ediyorlar. Okulumuzda 2 çeşit ürün üretiyoruz. Yüzde 4 klorür içeren ortam dezenfektanı ve el dezenfektanı üretimi var" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :545 ton dezenfektanı yetiştirmek için fabrika gibi çalışıyor
Etiketler : Anadolu Lisesi, Kocasinan, Kayseri, Genel
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