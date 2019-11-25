Haberler » Güncel » 547 metrelik köprünün ışıkları, kadınlar için turuncu yandı - Haber

547 metrelik köprünün ışıkları, kadınlar için turuncu yandı

Bingöl'deki 547 metre uzunluğundaki Çapakçur Köprüsü'nün ışıkları kadınlar için turuncu yandı.

25.11.2019 22:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:35547 metrelik köprünün ışıkları, kadınlar için turuncu yandı
'deki 547 metre uzunluğundaki Çapakçur Köprüsü'nün ışıkları kadınlar için turuncu yandı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından Bingöl Belediyesinin ortaklığı ile farklı etkinlik düzenlendi.Etkinlik kapsamında şehrin iki yakasını birbirine bağlayan 547 metre uzunluğundaki Çapakçur Köprüsü'nün ışıklandırmaları turuncu yandı.

Şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerinde ciddi etkiler oluşturduğu anımsatılan açıklamada şiddet sadece kadınların değil toplumun bir sorunu olduğu kaydedildi. - BİNGÖL

Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:42 İçişleri Bakanlığı: PKK/PYD'den kaçışlar sürüyor
23:42 Kırıkkale'de kadın öğretmen evinde ölü bulundu
23:42 Muğla'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
23:40 Öğrenciler lastik yakıp yol kapattı
23:40 Gürcistan'da göstericiler parlamento binasını yeniden kuşattı
22:48 İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi
21:30 Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, zehir zemberek sözlerle HDP'den istifa etti
20:53 Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek
20:34 Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
25.11.2019 23:44:21