55 bin liralık hırdavat malzemesi hırsızlığı kamerada
ANTALYA - Antalya
'nın Muratpaşa
ve Kepez
ilçesinde iki iş yerinden 55 bin lira değerinde hırdavat malzemesi çalan şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 31 Ekim'de Kepez'in Avni Tolunay Mahallesi'nde demir makas kullanılarak kapıları açılan iş yerinden 25 bin, 3 gün önce de Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'nde aynı yöntemle yaklaşık 30 bin lira değerinde hırdavat malzemesinin çalınmasının ardından polis çalışma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından her iki iş yerinden de hırsızlığı İ.E'nin gerçekleştirdiğini tespit eti. İ.E. polis tarafından gözaltına alınırken, çaldığı malzemeleri 15 iş yerine sattığı ortaya çıktı. Çalınan mallar geriye alınıp sahiplerine teslim edilirken, ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kepez,Muratpaşa,Antalya
22 Kasım 2018 Perşembe 17:19