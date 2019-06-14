14.06.2019 14:09
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55 Bin Türk ve Suriyeli çocuk karne aldı

55 Bin Türk ve Suriyeli çocuk karne aldıKİLİS - Kilis'te, 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci, karnelerini aldı.

55 Bin Türk ve Suriyeli çocuk karne aldı
KİLİS - Kilis'te, 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci, karnelerini aldı.
2018-2019 eğitim öğretim yılı yurt genelinde olduğu gibi Kilis'te de yaz tatili başladı. Elif- Mahmut Kudeyt İlkokulunda bir program düzenlendi. Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Okulun arsasını bağışlayan emekli öğretmen Mahmut Kudeyt ve ailesi ile diğer yetkililer katıldı.
Kilis Valisi Recep Soytürk, karne dağıtımından önce öğretmenler Okulun arsasını bağışlayan emekli öğretmen Mahmut Kudeyt ve ile sohbet etti.
Vali Soytürk, Mahmut Kudeyt ve ailesi ile birlikte Kilisli ve Suriyeli çocuklara karne dağıttı.
Kilis'te, ilk, orta, lise ve dengi okullarda 24 bin Suriyeli 31 bin Kilisli öğrenci olmak üzere toplam 55 bin öğrenciler, karnelerini aldı.
Vali Recep Soytürk, Kilis'te ikili eğitim gören 32 okul bulunduğunu ifade ederek, "Hızlı bir şekilde Kilis'in tekli eğitime geçmesi gerekiyor. Bunun içinde okul yapmamız lazım, okul içinde arsa lazım, 7 aydır buradayım, geldiğim günden beri uğraşıyorum. Hazineden bir kaç arsa bulduk. Belediye birkaç okul için arsa tahsis etti. Vakıflardan birkaç arsa parasıyla satın alacağız. Bunların dışında vatandaşların yeri var. Buralara okul yapma şansımız var" diye konuştu.55 Bin Türk ve Suriyeli çocuk karne aldı
Kaynak: İHA
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