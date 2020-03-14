55. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Avrupa Karate Federasyonu (EKF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 25-29 Mart tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılması planlanan Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nın iptal edildiğini açıkladı.
14.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:10
Avrupa Karate Federasyonu (EKF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 25-29 Mart tarihlerinde Azerbaycan 'ın başkenti Bakü 'de yapılması planlanan Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nın iptal edildiğini açıkladı.
Türkiye Karate Federasyonu'nun EKF'ye dayandırdığı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Büyük bir sağlık sorunu haline gelen Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen birçok organizasyon arasında 55. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nı da ekledik. Azerbaycan hükümetinin almış olduğu olağanüstü tedbirler kapsamında Azerbaycan Karate Federasyonu ile yürüttüğümüz iletişim neticesinde müsabakaya katılacak sporcuların, yetkililerin ve seyircilerin sağlığını korumak adına böyle bir karar aldık."
Açıklamada Tokyo 2020 Olimpiyatları'na kota puanı verecek organizasyonun iptal edilmesinin ardından 2019'da Guadalajara'da organize edilen 54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'ndaki puanlarının değerlendirmeye alındığı ifade edildi.
EKF organizasyonun yapılacağı yeni tarihi ise ilerleyen günlerde açıklayacak.
Türkiye Karate Federasyonu'nun EKF'ye dayandırdığı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Büyük bir sağlık sorunu haline gelen Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen birçok organizasyon arasında 55. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nı da ekledik. Azerbaycan hükümetinin almış olduğu olağanüstü tedbirler kapsamında Azerbaycan Karate Federasyonu ile yürüttüğümüz iletişim neticesinde müsabakaya katılacak sporcuların, yetkililerin ve seyircilerin sağlığını korumak adına böyle bir karar aldık."
Açıklamada Tokyo 2020 Olimpiyatları'na kota puanı verecek organizasyonun iptal edilmesinin ardından 2019'da Guadalajara'da organize edilen 54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'ndaki puanlarının değerlendirmeye alındığı ifade edildi.
EKF organizasyonun yapılacağı yeni tarihi ise ilerleyen günlerde açıklayacak.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Azerbaycan, Avrupa, Bakü, Spor
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