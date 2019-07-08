08.07.2019 12:59
Haberler» Güncel» Haber

55. Dönem Aday Meslek Memurları ile 9. Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları Temel Eğitim...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bakanlığın yeni mensupları ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bakanlığın yeni mensupları ile Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kıran, "55. Dönem Aday Meslek Memurları ile 9. Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları Temel Eğitim Programı"nın ilk gününde bakanlığın yeni memurlarıyla Anıtkabir'e gitti.
Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyen Kıran, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
Ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kıran, deftere şunları yazdı:
"Meslek hayatımız boyunca ülkemizin ve milletimizin ali menfaatleri doğrultusunda yılmadan çalışacağız. Bakanlığımızın milli tarih ve kültür şuuruyla, mücehhez yeni mensuplarıyla ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıyacağımıza, bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz."
Kıran, daha sonra bakanlıkta düzenlenen "55. Dönem Aday Meslek Memurları ile 9. Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları Temel Eğitim Programı" açılış programında yeni memurlara hitap etti. 55. Dönem Aday Meslek Memurları ile 9. Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları Temel Eğitim...
Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Selim, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:54   flaş
14:53   "15 Temmuz" Batı Balkanlar'da etkinliklerle anılacak - SARAYBOSNA/ZAGREB/
14:53   Çinli turistler Adıyaman'a davet edildi
14:53   Muğla'da yaklaşık 1,5 ton skunk ele geçirildi
14:53   HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Açıklaması
14:53   Sorgun'da kadınlar için plates kursu
14:52   Vergi indirimi ve teşvikler işe yaradı: Satılan her iki araçtan biri elektrikli