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55 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen yakalandı.

16.08.2019 12:28
55 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kösedere köyü Göztepe mevkisi sahilinde Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Bu kişilerin yanlarında çok sayıda can yeleği ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
55 düzensiz göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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