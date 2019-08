55 gündür kayıp olan eşini arıyor

İZMİR'in Bornova ilçesinde, cuma namazına gitmek için evinden çıkan alzheimer hastası Hasan Kayhan'dan (68), 55 gündür haber alınamıyor. Fatma Kayhan, eşinin hayatından endişe ettiklerini söyleyerek, "Bir an evvel bir haber almak istiyoruz. Beklemek bizi çok yordu" dedi.

Alzheimer hastası olan, 3 çocuk babası Hasan Kayhan, 7 Haziran Cuma günü Erzene Mahallesi 33 Sokak'taki evinden cuma namazına gitmek için çıktı. Ancak işçi emeklisi olan Kayhan, geri dönmedi. Oğlu Nihat Kayhan durumu polise bildirdi.

Kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan polis, Kayhan'ın en son, evden çıktığı gün saat 13.00 sıralarında görüldüğünü belirledi. AKUT ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması yaparken, polis, MOBESE kameralarını mercek altına aldı. Tüm çabalara rağmen aradan geçen 55 günde Kayhan'ın izine rastlanmadı.

Babasını ararken kayıp olan 3 kişinin bulunmasını sağladıklarını ancak kendilerinin sonuç alamadıklarını söyleyen Nihat Kayhan, "Cumaya diye evden çıkmıştı. Akşam eve gelmeyince emniyete haber verdik. Her yere, otobüs duraklarına ilan dağıttık, sosyal medyadan çağrıda bulunduk. Ekiplerle dağlara baktık. Ama bir sonuç alamadık. İlanlarla gelen telefonlara bir şekilde ulaştık. Gittik baktık, babamı ararken, üç kişi bulundu. Bundan dolayı mutluyuz ama babam için henüz bir sonuca ulaşamadık. Herkesin vereceği desteğe ihtiyacımız var" dedi.

'BEKLEMEK YORDU'

Eşinin hayatından endişe ettiğini söyleyen Fatma Kayhan da, "Çok üzgünüz, bir an evvel bir haber almak istiyoruz. Beklemek bizi çok yordu. İyi ya da kötü bir haber istiyoruz artık. Kaybolduğu gün üzerinde kahverengi pantolonu, mavi benekli kısa kollu bir gömleği vardı. Buradaki camiye gitmek için çıktı evden. Alzheimer hastası olmasına rağmen kendisini ifade edebiliyordu. Son zamanlarda denge problemi vardı. Düşüp hafızasını kaybetmiş olabilir. Vatandaşlardan ricam gören bize haber versin" diye konuştu.



