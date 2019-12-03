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55 kişi bir araya gelip şirket kurdular

Düzce Üniversitesi tarafından geliştirilen Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Alternatif Tıp ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapmak, seri üretim yaparak bölgeye istihdam ve katma değer kazandırmak amacıyla MÜSİAD Üyelerinden oluşan 55 kişilik grup Dulife Yatırım A.

03.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:3555 kişi bir araya gelip şirket kurdular
Üniversitesi tarafından geliştirilen Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Alternatif Tıp ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapmak, seri üretim yaparak bölgeye istihdam ve katma değer kazandırmak amacıyla MÜSİAD Üyelerinden oluşan 55 kişilik grup Dulife Yatırım A.Ş adı altında şirket kuruluşunu gerçekleştirdi.

Düzce'de ortak yatırımcılık kültürünü geliştirmek, işlevsel ve kapsamı geniş yatırımlara ön ayak olmak, Düzce Üniversitesi tarafından yıllardan bu yana Ar-Ge çalışmaları yapılan ve markalaştırılan ürünlerin daha geniş kitlelerle buluşturulmasını sağlamak üzere harekete geçen Düzce MÜSİAD Yönetimi, 55 kişilik bir grupla Dulife Yatırım'ı hayata geçirdi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen şirket kuruluşu sırasında Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de hazır bulundu. Dulife Yatırım'ın paydaşlarına ve Düzce'ye hayırlı olmasını dileyen Şahin, şirketin ilk yatırımını Düzce Üniversitesi ve Dulife ürünleri üzerine yapacak olmasının da kendilerini hayli memnun ettiğini ifade etti.

Dulife Yatırımım Düzce Üniversitesi tarafından Ar-Ge çalışmaların tamamlanan, satışa ve üretime hazır ürünleri seri üretim yaparak geniş kitlelerle buluşturacak. Hem Düzce'ye hem de bölgemize önemli katma değer sağlayacak. - DÜZCE

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Düzce Üniversitesi, Düzce, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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