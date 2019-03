Kaynak: AA

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te 55. Kütüphane Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, bilgi sahibi insan yetiştiren toplumların hızlı kalkındığını söyledi.Bilgiye erişimin en temel yollarından birinin okumak olduğunu anlatan Baruş, "Kitap birbirimizle konuşmamızı ve anlamamızı sağlayan ve insan hayatını güzelleştiren unsurdur. Kütüphaneler güzellikleri barındıran bahçelerdir, buralarda binbir renkte çiçeği görme ve teneffüs etme imkanını buluruz. Kütüphane bilginin toplum genelinde paylaşılmasını sağlayan kurumlardır." diye konuştu.Baruş, kütüphanelere erişimin kolay olmasının bilgiye hızlı ve etkin ulaşım açısından önemli olduğunu da kaydetti.Valilik ile Malatya Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde 8. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nın düzenleneceğini hatırlatan Baruş, fuarın okuma alışkanlığının artmasına katkı sunacağına inandığını dile getirdi.Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise öğrencilere bol bol kitap okumalarını ve okulda derslerini iyi dinlemelerini tavsiye ederek, "Derslerimizi de sporumuzu da en güzel şekilde yapacağız. Eve gittikten sonra da kitaplar okuyacağız. Hikaye, masal, şiir ve roman okuyacağız ama hep okuyacağız." diye konuştu.Öğrencilerden oluşan koronun çeşitli ezgiler seslendirdiği törende Baruş, gazeteci Celal Yalvaç'ın "Yaşam Boyu Başarı" ödülünü gazetecinin oğlu Bülent Yalvaç'a takdim etti.Daha sonra Baruş ve Polat öğrencilere 8. Malaya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı etkinlikleri kapsamında kumbara hediye etti.GaziantepGaziantep'te, "55. Kütüphane Haftası" dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.Kültür ve Turizm İl Müdürü Bülent Öztürk, burada yaptığı konuşmada, kitap okumanın önemine değinerek, okuyan insanların artması gerektiğine dikkati çekti.Münif Paşa İl Halk Kütüphanesi'ndeki törende de Kütüphane Müdürü Remzi Mızrak, kütüphanelerin daha kapsamlı kullanılmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Mızrak, "Gaziantep'te kütüphaneler sadece ders çalışma için kullanılıyor. Halbuki biz kullanıcılarımızın diğer amaçlarla da kütüphanemizden faydalanmasını bekliyoruz." dedi.Törende en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi.ŞanlıurfaŞanlıurfa İl Halk Kütüphanesi'nde de hafta dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Kütüphane Müdür Vekili Mahinur Koçak, burada yaptığı konuşmada, kütüphanelerin tarih boyunca insanların hafızasında önemli yer tuttuğunu söyledi.Bilgiye erişimin teknolojinin imkanlarıyla iyice kolaylaştığını anlatan Koçak, "Her insan kitapla dostluk kurmalıdır. Kişinin yaşamını güzelleştiren unsurların başında kitap geliyor. Halkımızı, her zaman açık olan kütüphanemizde daha fazla vakit geçirmeye davet ediyoruz." diye konuştu.Koçak, kütüphanede "kitap ağacı" uygulaması yaptıklarını belirterek, üzerinden her yaştan okura hitap eden kitaplar bulunan ağaçtan, herkesin faydalanabileceğini kaydetti.AdıyamanAdıyaman İl Halk Kütüphanesi'nde hafta dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 1 Aralık Ortaokulu öğrencileri, "Kitaplar Arasında" adlı tiyatro oyununu sahneledi.Ayrıca kentteki yazarlar tarafından imza günü düzenlendi.Vali Yardımcısı Bedir Deveci ile Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi pasta keserek, kütüphaneyi gezdi, kitapları inceledi.KilisKilis'te Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde Kütüphane Haftası program gerçekleştirildi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda, slayt eşliğinde "Sürdürülebilir Kütüphanelerin Rolü" anlatıldı.İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Evin Can, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının toplumun okuma ihtiyacını karşılayan kütüphaneleri halka tanıtmak ve en iyi şekilde kullanımını sağlamak olduğunu bildirdi.Günümüz dünyasının gelişen ve değişen bir dünya olduğunu ifade eden Can, "Kitap ise dünyanın en temel dinamosudur. Unutulmamalı ki her şeyin hızla değiştiği bilimin, teknolojinin bu denli hızla geliştiği bir dünyada kitap, dergi, gazete ister dijital olsun ister kağıt baskı olsun çocuklarımız tarafından mutlaka izlenilmesi gereken bilgi depolarıdır." şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından, hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Etkinliğe Kilis Vali Yardımcısı Şükrü Özcan, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.