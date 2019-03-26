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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde "55. Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adapazarı Orhan Gazi Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, eğitim ve öğretimin vazgeçilmez materyallerinden birinin kitap olduğunu belirtti.Kütüphanelerin, kitapların en rahat ettiği, en itibar gördüğü kıymetli yerler olduğunu vurgulayan Nayir, "İlk emri 'Oku' olan bir dinin mensupları olarak maalesef az okuyan, daha fazla okuması gerektiğine inandığımız bir grubun içerisindeyiz. Bu emrin gereği olarak dünyanın en çok okuyan milleti, bu güzel dinin mensupları olarak da en çok okuyan kişileri olmamız gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Nayir, okumanın her şeyden önce insanlığı hatırlatıp kutsal değerleri ve dünyayı öğreteceğine işaret ederek, "Bin yıl önce yazılmış bir kitap bizlere bin yıl önce yaşayan biriyle konuşma fırsatı verir. Binlerce kilometre uzaktaki birisiyle yazmış olduğu kitap aracılığıyla konuşup, onunla hasbihal etmemizi sağlar." değerlendirmesinde bulundu.İlkokul öğrencilerinin tiyatro gösterisi yaptığı etkinlik sonunda, İl Halk Kütüphanesi tarafından "en değerli okuyucu" seçilenlere ödülleri verildi.Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Cevherli, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.