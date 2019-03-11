11 Mart 2019, 19:52
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55'lik Hülya Avşar'dan Yarı Çıplak Fotoğraf!

55 yaşındaki ünlü şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı yarı çıplak fotoğrafındaki fiziğiyle genç kızları kıskandırdı.

Cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Hülya Avşar yarı çıplak poz verdiği fotoğrafıyla genç kızlara taş çıkardı.

GENÇ KIZ FİZİĞİNE SAHİPSİNİZ

Instagram hesabını aktif kullanan ünlülerin başında gelene Hülya Avşar, cesur fotoğrafıyla yine adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabından beyaz kürküyle yarı çıplak fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan 55'lik Hülya Avşar, hayran bıraktı. Avşar'ın fotoğrafına bir takipçisi, "Geçekten genç kız fiziğine sahipsiniz." yorumunu yaptı.

Hülya Avşar'dan Yarı Çıplak Fotoğraf!">

ÇİLİNGİROĞLU PAYLAŞIMIYLA KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

Instagram hesabından paylaşım yapan Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına yorum yapan Hülya Avşar, "Şimdi daha yakışıklısın" diyerek takipçilerinin kafasını karıştırmıştı Hülya Avşar'ın mesajı takipçilerinin aklına "Acaba eski eşine geri mi dönüyor" sorusunu getirmişti. Ünlü oyuncu Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile boşanalı neredeyse 15 yıl olmasına rağmen, hiçbir zaman irtibatını kesmemişti. Hep iki iyi dost olarak yollarına devam eden ikili, kızları Zehra için de hep bir arada olmuştu.

Hülya Avşar, Magazin


YORUMLAR (47)
FALAN FİLAN : hem fernando yaşasaydı böyle olmazdı
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TERBİYELİ: Bu demıyomuydu kızımın yanında konusmayın dıye sımdı kızı bunları gormuyomu
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GC: 55 yaşina geldin !!! hala yarı çiplak pozlar sana bu dünyada ölüm yokmu zannediyorsun ??? artik birazda öteki dünyayi düşün rezil kadin!!! yaşina uygun pozlar ver !!!!!
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ALİ: Fiziği iyi olsa ne yazar, kimyası bozuk.
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KARSLI: hulya neden boyle hulya derdını soyle
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