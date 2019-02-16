Kaynak: AA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Alman otomobillerine ilişkin eleştirisi hakkında "Biz otomobillerimizle gurur duyuyoruz. Almanya tarafından üretilen otomobillerin ABD'nin güvenliği için bir tehdit unsuru olarak görülmesi bizi ürkütür." dedi.55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Merkel, ABD Ticaret Bakanı Ross'un "Alman otomobillerinin ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit olduğu" yönündeki eleştirilerine yanıt verdi.ABD'nin Alman otomobillerini tehlike olarak görmesini anlayamadığını belirten Merkel, "Otomobiller Amerika'da Güney Carolina eyaletinde BMW'nin en büyük fabrikasında üretiliyor. Bavyera'da değil Güney Carolina'da. Bence bir araya gelip konuşmak en iyisi olacaktır." diye konuştu.Merkel, "Biz otomobillerimizle gurur duyuyoruz. Almanya tarafından üretilen otomobillerin ABD'nin güvenliği için tehdit unsuru olarak görülmesi bizi ürkütür." ifadelerini kullandı.Başbakan Merkel, Avrupa'nın kendini savunma kabiliyetinin önemine dikkati çekerek, bunun ABD'ye ya da NATO'ya karşı olarak algılanmaması gerektiğini aksine oluşturulmaya çalışılan Avrupa Savunma Sistemi'nin NATO'nun da yararına olacağını ve gerektiğinde NATO ile beraber hareket edeceğinin de görülmesini istedi.Almanya'nın güvenliği Afganistan'dan başlıyor vurgusuABD'yi Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesinin sonuçları konusunda uyaran Merkel, ülkesinin güvenliğinin Hindukuş'tan başladığına dikkati çekti.Merkel, Alman askerlerinin Afganistan'da konuşlandırılmasının ABD'nin NATO Kararlı Destek Misyonu için sağladığı askeri yeteneklere bağlı olduğunu bir kez daha hatırlattı.Ülkesinin savunma harcamalarında daha fazla artış sözü veren Merkel, aynı zamanda kapsamlı bir kalkınma politikasının önemini vurguladı."Rusya ile bağları kesemeyiz yoksa Çin doldurur"Merkel, Batılı müttefiklerini Rusya ile bütün bağları kesmeme konusunda uyararak aksi takdirde oluşacak boşluğun Çin tarafından doldurulacağını söyledi.Bu bağlamda Baltık Denizi'nden geçen Rus-Alman doğal gaz boru hattı Kuzey Akım 2 projesini savunan Merkel, Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığının boru hattına bağlı olmadığının altını çizdi.INF anlaşmasıMerkel, Çin'e Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) kurtarma girişimlerine katılma çağrısında da bulundu.Rusya tarafından yıllarca süren ihlallerden sonra ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin "kaçınılmaz" olduğunu belirten Merkel, "Avrupa'nın güvenliği için yapılan ve bizim güvenliğimizle ilgili olan silahsızlanma sözleşmesinin ABD ve SSCB'nin halefi Rusya tarafından iptal edilmesi ilginç buluyorum." diye konuştu."ABD'nin hızlıca çekilmesi iyi mi?"Angela Merkel, konuşmasında, İran ile olan nükleer anlaşmayı ABD'nin eleştirisine karşı savundu.İran'ı baskı altına almak için Amerikalılarla anlaştıklarını vurgulayan Merkel, ancak bu baskının nasıl olacağı konusunda farklı düşündüklerini ifade etti.Merkel, ABD'yi Suriye'den çekilme kararı konusunda da eleştirerek, "Amerikalıların Suriye'den hemen ve hızlı şekilde geri çekilmesi iyi midir?" ifadelerini kullandı.Çekilmenin, Rusya ve İran'ın ülkedeki nüfuzunu artıma riski taşıdığını ve bu konunun konuşulması gerektiğini kaydetti.Merkel 2015'teki mülteci krizine de değinerek, Türkiye gibi ülkelerin yoğun mülteci kabul etmesini takdir ederek, Türkiye ile AB arasındaki göç anlaşmasının önemini bir kez daha vurguladı.