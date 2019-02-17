55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı - İran Dışişleri Bakanı Zarif - Münih

İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif, ABD
Başkan Yardımcısı Mike Pence
tarafından ülkesine karşı yapılan antisemitizm suçlamalarını kabul etmediklerini belirterek "Kendi geleceğimizi belirleme hakkımızı kullandığımız için ABD bizi asla affetmedi." dedi. Almanya
'da devam eden 55. Uluslararası Münih
Güvenlik Konferansı'nda konuşan Zarif, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in dünkü konuşmasında İran'a yönelik suçlamalarına cevap verdi.
Pence'in Avrupa
ülkelerine İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısında bulunmasına tepki gösteren Zarif, Avrupa ülkelerine ABD'nin diplomatik baskısına "boyun eğmeme" çağrısı yaptı.
Zarif, "Kendi geleceğimizi belirleme hakkımızı kullandığımız için ABD bizi asla affetmedi." diye konuştu.
Zarif, AB'yi söz konusu nükleer anlaşmayı "diri tutmak" için daha fazla çaba göstermeye ve Donald Trump
yönetiminin ekonomik yaptırımlara karşı daha güçlü bir duruş sergilemeye davet etti.
Almanya, Fransa
ve İngiltere
'nin İran ile ticaret yapmak amacıyla ortaklaşa "INSTEX" adlı bir ödeme mekanizması kurmasına değinen Zarif, nükleer anlaşmayı diri tutmak için bu son hamlenin "yeterli" olmadığını söyledi.
Zarif, "INSTEX'i kuran ülkeler nükleer anlaşmayı koruma konusundaki taahhütlerini yerine getirmede yetersiz kaldı. Avrupa, ABD'nin tek taraflılığının tehlikeli akıntısına karşı yüzmek istiyorsa ıslanmayı göze almalı." diyerek Batı'yla yaptıkları nükleer anlaşmanın ideal bir çözüm olmadığını fakat her iki taraf için de en iyisi olduğunu dile getirdi.
Zarif, gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayeti konusunda da Batı'yı iki yüzlü olmakla suçlayarak Batı'nın yaşanan vahşi cinayete rağmen Suudi Arabistan
'a silah satmaya devam ettiğini vurguladı.
Münih,Amerika Birleşik Devletleri,Dışişleri Bakanı,İran
Kaynak: AA